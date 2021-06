Rafael Benitez er elsket i Liverpool. Det skyldes blandt andet, at han førte klubben til en Champions League-triumf i 2005.

Men nu er den 61-årige spanier meget tæt på at blive udnævnt som ny cheftræner hos ærkerivalerne fra Everton. Det skriver Daily Mail.

Og det falder bestemt ikke i god jord hos nogle i lokalområdet. Derfor har unavngivne personer sendt en meget klar besked til Rafael Benitez.

Beskeden er skrevet på et banner, som efterfølgende er blevet placeret tæt på trænerens private hjem i England.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX — Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021

'Vi ved, hvor du bor. Skriv ikke under,' står der helt præcist skrevet med store bogstaver på banneret.

Den meget truende besked fra de unavngivne personer er gået viralt på eksempelvis Twitter. Og her mener mange brugere, at beskeden er langt over stregen.

'Det er helt vildt skamfuldt og pinligt. Det er kriminel opførsel og burde behandles sådan,' lyder det fra brugeren Matthew Barry.

Evertons tilhængere er heller ikke glade for udsigten til Rafael Benitez som ny cheftræner. Det har de gjort meget klart.

61-årige Rafael Benitez. Foto: STR Vis mere 61-årige Rafael Benitez. Foto: STR

Derfor har de hængt bannere op ude foran Evertons hjemmebane, Goodison Park. Her beskeden også meget klar.

'Du er ikke velkommen' og 'bliv endelig væk', står således på to af bannerne.

Rafael Benitez er blevet et emne i Everton, fordi klubben netop har sagt farvel til italienske Carlo Ancelotti, der har skrevet under med Real Madrid.

Den spanske fodboldtræner stod i spidsen for Liverpool på Anfield fra 2004 til 2010.