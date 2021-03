Man skulle tro, at den største danske landsholdssejr i 34 år ville være det store fokus efter aftenens kamp.

Men i en tid, hvor man med videre avancement i VM-kvalifikationen booker en billet til en slutrunde hos de kommende værter i Qatar, er fokus et helt andet sted end 8-0 sejren over et tamt moldoviansk landshold.

Et land, der gang på gang har brudt menneskerettighederne og hvor flere end 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med forberedelserne til slutrunden.

Efter at et reservespækket dansk landshold havde sunget ‘Der er et yndigt land’ smed spillerne overtøjet og fremviste en rød T-shirt med budskabet ‘football supports change.’ En protest mod placeringen af verdensmesterskabet i Qatar, men et budskab der ifølge de danske fans klinger noget hult.

’FOOTBALL SUPPORTS CHANGE’



Trøjen viser holdets ønske om forandringer for migrantarbejderne i Qatar.



Trøjerne bliver signeret og senere sat til salg. Pengene går til migrantarbejderne og deres pårørende pic.twitter.com/I0AeReSH4v — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) March 28, 2021

Netværket Danske Fodboldfans var ude med skarp kritik efter kampen, der slet ikke mente, at budskabet var tydeligt nok.

»Men hvad gør DBU? Ja de gør vel, hvad der kan betragtes som en absolut minimum indsats for at man overhovedet kan omtale det som værende en kampagne. Helt ærligt; at kun have T-shirten på under holdbilledet betød, at man som TV-seer knapt så trøjen. Og uden fans på lægterne var der heller ingen her, der blev væltet omkuld af det ‘massive’ pres DBU og spillerne lagde på Qatar. Det er sgu en ommer!«, skriver netværket i en pressemeddelelse udsendt efter landskampen.

De påpeger de også, at budskabet fra landsholdet ikke tæller nogle konkrete krav, ingen deadline og en tekst på trøjen, som man knap nok kunne se. Og så er det også de danske fans, der selv skal gribe ind for at støtte migrantarbejderne og deres familier i Qatar.

Protesttrøjerne bliver nemlig sat på en auktion de kommende dage, hvor pengene går til migrantarbejderne, og netværket finder det mærkværdigt, at det kun er fans, der skal 'finansiere DBU's gode samvittighed', som de formulerer det.

Det danske landshold får kritik for deres protest mod VM-slutrunden i Qatar. Foto: Bo Amstrup Vis mere Det danske landshold får kritik for deres protest mod VM-slutrunden i Qatar. Foto: Bo Amstrup

DBU har endnu ikke meldt ud, om der kommer til at ske yderligere ved onsdagens kamp mod Østrig, men det står meget klart, at de danske fans ikke var tilfredse med landsholdets vage budskab.

Det fremgik også meget tydeligt på landsholdets opslag på Twitter, hvor DBU og spillerne får en meget hård medfart. Her er et uddrag af nogle af reaktionerne til opslaget.

Pinligt. Gør man det, så gør man det ordentligt, sku da ikke med sådan et fesent 'statement'. I er stadigvæk ikke modige nok til at slippe grebet i patten på FIFA. Føj. #BoycottQatar2022

Når man vælger at gøre så lidt ud af det, så kan man ligeså godt lade være. Det der svarer til, at man siger man har sørget for gave til den runde fødselsdag, hvorefter man tropper op med en plade Marabou.

Da jeg ringede til jer for to år siden og bad jer om at forholde jer til det, var holdningen, at så længe vores statsminister ikke tog afstand, så ville I heller ikke gøre det. Det, I laver nu, er populisme og pisse ligegyldigt! TRÆK jer fra kval’en.

Ej vel … I det mindste behøver I ikke frygte udlandet får øje på jeres ‘protest’. Det kan og burde I kunne gøre bedre!

Den mest latterlige 'protest' jeg nogensinde har set. Men det er jo også bare et skandinavisk anliggende.

Landstræner Kasper Hjulmand fortale på pressemødet efter kampen, at det var de danske landsholdsspillere, der selv kom med ideen, men at han bakker op om budskabet.

Både Tyskland (billedet) og Norge har været tydelige i deres kritik af Qatar-værtsskabet. Foto: TOBIAS SCHWARZ Vis mere Både Tyskland (billedet) og Norge har været tydelige i deres kritik af Qatar-værtsskabet. Foto: TOBIAS SCHWARZ

»Det er godt at se, at det ser ud som om, er noget, vi gør sammen med andre. At os, der er i det, sender en markering. At sætte pres på FIFA og sætte pres på de beslutningstagere, som kan lægge pres nu her for at hjælpe primært migrantarbejdere, men også sørge for, at vi kan tage til et VM, hvor der er fokus på menneskerettigheder,« lød det fra Hjulmand.

Netværket Danske Fodboldfans mener dog ikke, at den danske protesttrøje var lige så stærk som den tyske.

Torsdag bar det tyske landshold en helt sort T-shirt med et stort hvidt bogstav på hver, der tilsammen stavede ‘human rights.’

»Der er sgu brug for mere end 'change' – der er brug for at fodboldens magthavere tager sig sammen og ikke bringer sporten i yderligere miskredit,« lyder det klart fra Danske Fodboldfans.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Dansk Boldspil-Union.