'Dejligt lige at fange hinanden,'

Sådan skriver Liverpool-legenden Steven Gerrard i et opslag på Instagram, hvor han står ved siden af en tidligere holdkammerat.

Og det er bestemt ikke hvem som helst. Der er nemlig tale om en spiller, der på 8,5 år nåede at spille over 300 kampe Liverpool, som han debuterede for i 2008.

Midterforsvareren Martin Skrtel, som i dag har indstillet karrieren.

Det er dog ikke alle, der lige ved første øjekast kan genkende slovakken, der havde en lidt anden fremtoning, da han spillede i den engelske topklub, og det er noget, der i den grad bliver bemærket i kommentarsporet.

Særligt den tidligere fodboldspillers 'nye' hårpragt får en del ord med på vejen, da de fleste formentlig husker ham som helt kortklippet.

'Hvorfor ser han yngre ud med hår?'

'Jeg kunne ikke genkende ham med hår.'

'Har han hår nu???'

'Skrtel med hår???'

'Skrtel ser ikke så hård ud med hår.'

Sådan lyder blot et udpluk af de reaktioner, der er kommet på Steven Gerrards opslag, mens flere også skriver, det er skønt at se de to sammen igen.

Martin Skrtel spillede for Liverpool fra 2008 til 2016, hvor han skiftede til tyrkiske Fenerbahce. Han nåede desuden at spille over 100 landskampe for Slovakiet.

Tilbage i maj i år fortalte han dog, at han havde valgt at stoppe sin karriere, da han døjede med flere problemer med ryggen.

»Jeg kunne stadig spille fodbold på topniveau, men jeg har problemer med min ryg, så jeg har været på piller, når jeg har spillet de sidste par måneder,« fortalte han i den forbindelse.