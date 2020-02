»Han er anderledes end et 'almindeligt' menneske og endnu mere aparte som fodboldspiller. Men før i tiden virkede han endnu mere seriøs og sur på verden.«

Sådan lyder det fra redaktøren ved Vigo-avisen La Voz de Galicia, Xosé Ramón Castro, når han bliver spurgt ind til Pione Sisto.

Søndag aften udmærkede holdkammeraten Iago Aspas sig ved – igen igen – at påpege, hvor speciel en person den danske kantspiller er, i kølvandet på Sistos sejrsmål mod Sevilla.

Her sagde Celta-topscoreren, at Sisto gør 'alt omvendt', og at 'der sker 'mærkelige ting i hans hoved', hvilket igen satte en streg under Sisto som fritsvævende satellit i den moderne fodboldverden.

Han virker mere latinsk end nordisk, hvis jeg skal være ærlig. Xosé Ramón Castro, redaktør ved La Voz de Galicia

»Iago Aspas er meget naturlig, når han taler, og siger oftest det, han mener. Pione gør ting, som de fleste ikke gør, men det, som Aspas siger, er ikke ment dårligt,« siger Xosé Ramón Castro.

I Celta-tiden har den 25-årige dansker blandt andet skabt overskrifter i forbindelse med en frugtkur på 21 dage, han havde tænkt sig at tage.

Han afbrød dog den spøjse idé før tid, men stadig den dag i dag spiller han gerne kamp på tom mave... eller efter lidt frugt, siger Aspas.

»På den ene side fremhæver fans typiske jokes og stiller for eksempel spørgsmålstegn ved, om han kommer til at spille, fordi han kun spiser frugt. Men han er også en værdsat og respekteret spiller blandt fansene. Hans spøjse sider fanger folks opmærksomhed, men han er en fyr, som fansene holder af,« siger Xosé Ramón Castro om Sisto, der dog ikke løber med prisen som den mærkeligste spiller, han har kendt i Celta Vigo.

Celta fejrer Pione Sistos (tv.) sejrsmål i de døende minutter mod Sevilla. Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Celta fejrer Pione Sistos (tv.) sejrsmål i de døende minutter mod Sevilla. Foto: MIGUEL RIOPA

Den titel løber russeren Aleksandr Mostovoi med.

Sisto har ændret sig siden tilgangen i Celta i sommeren 2016, hvor klubben havde købt en spiller med selvtillid.

»Han løb langs kanten, var hurtig, var meget direkte og havde klare idéer. Så startede han med lidt underlige ting, hvor han eksempelvis fangede bolden fra en forsvarsspiller og egentlig slog vedkommende, men vendte rundt om sig selv,« siger La Voz de Galicia-redaktøren om Sisto, der har haft private problemer, som har påvirket ham.

»Han mistede selvtillid, og medspillere og klubben mistede også tilliden til ham. Derfor forsøgte Celta at sælge Sisto i vinteren 2019.«

Selvom fløjraketten ifølge Aspas er en enspænder-type, betyder det ikke, at han ikke har nogen betroede på Celta-holdet. Både Aspas og anfører Hugo Mallo er en slags 'mentorer' for Sisto.

Og faktisk afslører Xosé Ramón Castro en uventet side af Sisto.

»Han er faktisk ulig de andre danskere, der har været hernede (Mathias Jensen, Krohn-Dehli, Wass, Hjulsager med flere, red.). Han virker mere latinsk end nordisk, hvis jeg skal være ærlig. Han står altid og joker og krammer alle,« fortæller han.

»I denne uge lavede vi et opslag i avisen med nogle billeder og kaldte det 'Piones show', fordi han stod og jokede med Araujo, som er mexicaner, og spanierne. De har et rigtig godt forhold til hinanden.«

Sisto har stadig et lille stykke vej til at være starter.

Men det lysner for Sisto, der havde det svært i 2019.

»Oscar García giver fornemmelsen af, at han vil bruge ham som en spiller, der kommer fra bænken og giver noget energi, et piskeslag,« siger Xosé Ramón Castro.

»Men når han er i form, er Pione Sisto en spiller, der er god nok til at starte inde for næsten alle La Liga-klubber.«