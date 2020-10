Han fik ikke lov i sidste sæson. Men endelig skete det for Martin Braithwaite.

Onsdag aften kom han på banen for FC Barcelona i Champions League, og det var ikke blot en debut for klubben.

Det var nemlig den danske landsholdsangribers debut i den prestigefyldte turnering.

Og selvom det blev til meget få minutter for danskeren, betød det meget for Braithwaite, der efter kampen delte et selfie på Twitter.

An important win and another good game from us in the Champions League. Special to make my debut in this tournament pic.twitter.com/Qrmc1DX3Yl — Martin Braithwaite (@MartinBraith) October 28, 2020

'En vigtig sejr og endnu en god kamp for os i Champions League. Det var specielt for mig at få debut i turneringen,' skriver den danske angriber til billedet.

Og det har fået rigtig mange fans til at reagere.

For selvom danskeren blev skiftet ind i det 90. minut, vælter det ind med ros og flotte ord.

Her er blot et udpluk af de mange kommentarer, der er kommet til danskeren.

'Dit første mål i Champions League er bare et spørgsmål om tid, Martin. Jeg vil være der for at heppe på dig indtil da - og efter'

'Bliv ved med at arbejde hårdt, ven. Der går ikke lang tid, før du erstatter Griezmann i startopstillingen.'

'Vi ved alle, du bliver behandlet forkert. Du skal nok få mulighederne. Du er en hårdarbejdende spiller, der fortjener flere minutter.'

'Jeg forstår virkelig ikke, du ikke får flere chancer.'

'Martin er en af mine yndlingsspillere fra Barcelona, selvom han ikke har spillet meget. Elsker dig. Din tid skal nok komme.'

'Den dag Koemann starter med dig, kommer du til at overraske alle.'

'Du får ikke en fair chance i Barcelona, og det stinker!'

Og det er ikke første gang, han har gjort sig positivt bemærket hos klubbens fans. Det samme gjorde sig gældende,da en video af ham for nyligt begyndte at florere på de sociale medier.

Klippet viste Martin Braithwaite, der kom kørende i sin bil. Lige inden et fodgængerfelt stoppede han, parkerede den, tog sit mundbind af og hoppede ud.

Årsagen var, at der på fortovet sad en Barcelona-fan i kørestol med en telefon i hånden, som spurgte, om han måtte få et billede med danskeren. Og det måtte han.

Noget, der medførte store hyldester til Braithwaite på de sociale medier, hvor særligt hans attitude og dedikation blev fremhævet. Præcis som det er tilfældet efter den store debut onsdag aften.