»Neymar, skrid med dig!«

Søndag kunne man læse disse ord med store blokbogstaver på et banner på brasilianeren og Paris Saint-Germains hjemmebane, Parc des Princes.

Ordene kan virke yderst hårde mod en mand, der er historiens mest afgørende spiller den franske hovedstadsklub (0.88 mål pr. kamp). Men på trods af Neymars stærke præstationer på banen, siden hans ankomst il klubben i 2017, er forholdet mellem ham og klubbens fans koldt. Isnende koldt.

Hvorfor, tænker du nok? Den brasilianske superstjerne vil væk fra PSG. Det er der ingen tvivl om, og selv klubbens sportsdirektør, Leonardo, har været ude at forklare, at forhandlingerne med en anden klub er i gang og længere end nogensinde før.

Af flere omgange blev der også sunget knap så flatterende sange om den tekniske brasilianer i løbet af søndagens kamp på Parc des Princes mod Nîmes. I få minutter var der også opsat et banner, der på volsom vis hentød til de voldtægtsanklager, Neymar har været udsat for.

Søndag var han slet ikke på banen. Alligevel fyldte han enormt meget.

»Det er lidt vanskeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg så det på mine kollegaers smartphones, fordi jeg ikke hørte sangene under kampen. Om jeg forstår det? Ja og nej. Sådan er vores liv nu,« sagde PSG-træner Thomas Tuchel efter kampen under en pressekonference.

»Jeg beskytter altid mine spillere, og han er stadig en del af mit omklædningsrum. Jeg kan godt forstå, at alle ikke er vilde med det, han har sagt og gjort. Men man skal finde ordene for at beskrive sine følelser.«

Ud over at lufte sine ønsker om nye himmelstrøg, kom Neymar også en uge for sent til PSGs sæsonopstart i juli. I løbet af den uge, hvor han blev væk, brillerede han også ved at sende en stikpille afsted til sin arbejdsgiver.

Da han blev spurgt ind til sit største minde som fodboldspiller, nævnte han FC Barcelonas historiske 6-1 sejr mod... PSG, der sendte pariserne ud af Champions League på sensationel vis.

Neymar kom til PSG i 2017 fra FC Barcelona.

Han er klubbens klart mest løntunge spiller, men har kun spillet halvdelen af klubbens kampe i løbet af de to år grundet skader.