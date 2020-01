De har fået nok. Nu skal der konsekvenser til.

Sådan lyder det fra mange Manchester United-fans tirsdag aften.

Her tabte Ole Gunnar Solskjærs mandskab til Manchester City i Carabao Cup, hvor særligt første halvleg var skidt for hjemmeholdet. Og det har fået mange til at kræve nordmandens afgang. Med det samme.

Her er blot et udpluk af de mange reaktioner, tusindvis af fans er kommet med på Twitter:

'Fyr Ole. Mange tak, fra de rigtige Manchester United-fans'

'Vi er trætte'.

'Ole må ud. Genvind noget stolthed og hent Poch (Pochettino, red.)'

'Fyr ham på stedet. Pinligt!'

'Ole Gunnar Solskjær er ikke den rigtige til jobbet, Manchester United'

'Siden han blev ansat som permanent manager for Manchester United, har Ole Gunnar Solskjær vundet 16 ud af 42 kampe (inklusiv den i aften). Det er simpelthen ikke godt nok for en klub som United - tålmodighed redder ikke det her, og United-fans ved det inderst inde'

'Det bedste Ole Gunnar Solskjær kan gøre er at sige op og redde hvad der er tilbage af hans status som Manchester United-legende'.

Det var i slutningen af marts, Ole Gunnar Solskjær skrev under på en permanent kontrakt med Manchester United, som gælder frem til sommeren 2022.

Indtil da havde han været midlertidig træner efter fyringen af Jose Mourinho, og i den periode fik Manchester United 14 sejre i 19 kampe, mens det blev til to uagjorte og tre nederlag.

Siden er det dog ikke gået ligeså godt, og i den igangværende Premier League-sæson har klubben hentet 31 point i 21 kampe. Otte sejre, syv uafgjorte og seks nederlag er det blevet til.

Og står det til mange Manchester United-fans, skal den norske manager altså ikke have flere kampe ved roret efter Manchester City tirsdag aften vandt med 3-1 på Old Trafford. Nederlaget sender dog ikke Manchester United helt ud af årets Carabao Cup, da der stadig mangler en returkamp.