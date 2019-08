Det er ikke mange minutter, en af verdens dygtigste fodboldspillere tilbringer på fodboldbanen i skrivende stund.

Næh, brasilianske Neymar har endnu sin første kamp i sæsonen til gode, da han er på vej tilbage fra en skade, der ødelagde slutningen på hans sæson i fjor.

Men også fordi, at hans fremtid er uvis. Han vil nemlig gerne forlade franske Paris Saint-Germain for at tage til FC Barcelona.

Til gengæld kan den 27-årige brasilianer trøste sig ved, at hans drøm går i opfyldelse.

Masken her bliver brugt af forbrydere i den succesfulde serie La Casa de Papel, der på dansk hedder Papirhuset. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Masken her bliver brugt af forbrydere i den succesfulde serie La Casa de Papel, der på dansk hedder Papirhuset. Foto: GABRIEL BOUYS

»Jeg har opfyldt min drøm om at være med i min yndlingsserie,« skriver Neymar på sin Instagram-profil.

Han skal nemlig være med i sæson tre af serien Papirhuset, der handler om en gruppe forbrydere, der røver Den Spanske Nationalbank.

Samtidig afslører Neymar, at hans spiller en karakter ved navn Joao uden at give flere oplysninger om, hvor stor en rolle han egentlig skal spille.

Det er ikke sikkert, at nyheden gør PSG-fansene gladere, der i forvejen mener, at Neymar har manglet respekt overfor klubben ved at misse halvdelen af klubbens kampe siden han ankom til PSG på trods af hans astronomiske løn.