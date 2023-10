To mænd på 27 og 31 år er blevet anholdt, efter de hånede afdøde Bradley Lowery under kampen mellem Sheffield Wednesday og Sunderland.

Det oplyser politiet i South Yorkshire ifølge Sky Sports.

Billeder fra kampen, der endte 3-0 til Sunderland, viste, hvordan de to fans stod med en hånende latter mod Sunderlands fans, imens de viste et billede på en telefonskærm af Bradley Lowery.

Og netop Lowery har en særlig plads i hjertet hos Sunderlands fans.

Han blev en fanfavorit på en sørgelig baggrund tilbage i 2016. Lowery var kun 18 måneder, da han blev ramt af en sjælden form for cancer i hjernen, der primært rammer børn.

Da han løb på banen med Sunderland-spillerne til en kamp, varmede den glade, men alvorligt syge dreng mange Sunderlands fans hjerter, og daværende anfører Jermain Defoe og Lowery knyttede et stærkt bånd.

Lowerys kamp blev med ét klubbens kamp, men desværre tabte han kampen i 2017 – seks år gammel.

Derfor vakte opførslen fra de to Sheffield Wednesday fans også stor vrede i England.

'Vi fordømmer på det kraftigste denne uhyrlige og meget beklagelige opførsel. Vi kan kun undskylde for den smerte, det har påført Bradley Lowerys familie og venner,' skriver Sheffield Wednesday selv på X.