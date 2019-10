Et rivalopgør i den næstbedste engelske række har fået en ‘usmagelig’ optakt.

Søndag tørner Swansea og Cardiff sammen i den næstbedste engelske fodboldrække, men optakten til det walisiske derby er blevet overskygget af et billede, der cirkulerer på de sociale medier.

Daily Mail, der bringer historien, skriver, at billedet er et boardingkort med Emiliano Salas navn på.

Den argentinske angriber mistede livet i januar, da han styrtede ned med et fly i Den engelske kanal forud for et skifte til Cardiff for en rekordsum på 130 millioner kroner.

Swansea City fans print vile Emiliano Sala boarding passes ahead of derby with Cardiff pic.twitter.com/ZkQONZMhVH — Vera Mart (@veraamartini) October 25, 2019

Daily Mail skriver ligeledes, at piloten på det falske boardingkort er oplistet som Cardiff-fanen Mikey Dye, der omkom under tragiske omstændigheder til en kamp mellem England og Wales tilbage i 2011. Flyselskabet er opgjort som Swansea City Airlines.

Swansea City har været ude og tage afstand fra boardingkortet, som man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvem der står bag:

‘Swansea City er opmærksomme på det usmagelige billede, der cirkulerer på de sociale medier forud for søndagens derby og som omhandler det tragiske dødsfald af Cardiff-angriberen Emiliano Sala’.

‘Vi arbejder tæt sammen med politiet, der har igangsat en efterforskning for at finde frem til personen bag.’

To kvinder i Nantes står foran et portræt af Emiliano Sala, der døde i en flyulykke 21. januar 2019.

‘Billedet er usmageligt og repræsenterer på ingen måde hverken klubben eller dens fans,’ skriver Swansea City bl.a.

Emiliano Sala var ombord på flyet, efter han var blevet præsenteret i Cardiff. Sala besluttede efter præsentationen for at flyve tilbage til Frankrig for at sige farvel til holdkammeraterne i Nantes, inden karrieren skulle fortsætte i Wales.

