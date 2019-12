Opfordringen fra FC København til deres egne fans var klokkeklar: Brugen af pyroteknik under kampe skulle stoppe.

Men på trods af en udmelding dagen inden og endda en tale direkte til fansene torsdag aften inden Europa League-braget mellem FCK og Malmö FF, så blev hele endetribunens Sektion 12 lyst op af pyroteknik, da spillerne gik på banen.

Dermed risikerer den danske klub en ny stor bøde fra Uefa, ligesom de også risikerer, at nogle tribuner vil være tomme til den næste europæiske kamp.

»Det er brandærgerligt. Vi har også været med til møder i klubben og gennem vores kanaler appelleret til, at man skal tænke sig om. Det er det, vi kan gøre. Nu må vi se, hvilke konsekvenser det får,« fortæller formanden for FC København Fan Club, Lars Thor.

Sådan så det ud på fantribunen, da de to hold løb på banen torsdag aften. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sådan så det ud på fantribunen, da de to hold løb på banen torsdag aften. Foto: Martin Sylvest

FCK fik efter udebanekampen mod Malmö tilbage i oktober måned en bøde af Uefa på 70.000 euro svarende til 523.000 kroner for brug af afbrænding af fyrværkeri og et ulovligt banner.

I slutningen af november kunne TV3 Sport så erfare, at der ville vente en straf fra Uefa, hvis det skete igen. I så fald ville klubben udover en bøde kunne se frem til, at fansektionen Sektion 12 med plads til 4.500 personer vil blive lukket ned i næste europæiske kamp.

»Det ville være drønærgerligt, hvis det skete. Men vi kan jo ikke lege fanpoliti og bestemme, præcis hvordan folk skal gå til fodbold, så nu må vi vente og se, hvad der sker,« siger fanformanden.

I onsdagens udmelding fra klubben gjorde de det også klart, at de tog klart afstand til brugen af pyroteknik, ligesom de forklarede, hvad det kunne få af konsekvenser.

'Samtidig er der også alvorlige sanktioner for klubben som følge af brud på lovgivningen om brug af pyroteknik. Det kan potentielt medføre tomme tribuner til vores kampe i den nærmeste fremtid.'

B.T. har fredag været i kontakt med FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen. I en sms skriver han:

»Vi har gjort vores holdning klar, og den er ikke ændret. Vi har også gjort det klart, at det er en kompliceret og stor opgave at løse, så det kommer til at tage tid.«

Uefa har fredag meldt ud, at de har åbnet en sag mod FC København for brug af pyroteknik.