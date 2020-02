Inkarnerede fodboldfans kommer i mange forskellige udgaver. Fælles for dem er dog, at de gør alt for at vise, hvor lidt de kan lide deres hjerteklubs rivaler.

Senest tog en gruppe Sheffield United-fans så deres had til ekstremerne, da de brød ind på Sheffield Wednesdays stadion og lagde en lort i midtercirklen.

Nu bliver indbruddet officielt efterforsket af South Yorkshire Politi, oplyser Sheffield Wednesday.

Det skriver en række engelske medier, herunder Daily Star.

Billeder af den ret så ekstreme prank har ifølge flere medier også haft sin gang på de sociale medier, hvor man tydeligt har kunnet se ansigterne på de fans, der stod midt på banen og leverede den ret så klamme 'besked.'

De skulle dog sidenhen været blevet fjernet.

Det er således ikke første gang, at rivaliserende fans er en del af en skandale, der involverer afføring.

Tilbage i 2017 skulle en Sunderland-fans have lagt en lort på sit sæde under en Championship-kamp mod Reading.

Det fik blandt andet den tidligere fodboldspiller og nuværende tv-vært Gary Lineker til at dele et billede på Twitter af fanen, der sad på sædet uden bukser på.

Personen afviste dog efterfølgende, at han faktisk havde gjort det, men blot var så fuld, at han havde taget bukserne af.

Sheffield United er en af Premier Leagues helt store overraskelser i denne sæson, hvor de lige nu indtager en imponerende femteplads.

Omvendt spiller Sheffield Wednesday i den engelske Championship, hvor de lige nu er placeret som nummer 11.