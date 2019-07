Interessen for billetter til EM-kampe i Parken er overraskende stor, siger direktør Lene Kryger.

Der er stor rift om billetterne til de fire EM-kampe, der spilles i København næste år, hvor Parken er en af de 12 europæiske arenaer, der deler værtskabet for fodbold-EM.

Organisationen bag EM 2020 i København oplyser, at der i alt er blevet ansøgt om 1.367.807 billetter til de fire kampe i Parken i den første runde af billetsalget, hvor der var ansøgningsfrist i sidste uge.

- Det er en rigtig positiv overraskelse, og det er rigtig positivt at se, at der er så mange interesserede i billetterne, siger Lene Kryger, der er direktør i organisationen bag EM-kampene i København.

Langt fra alle håbefulde fans får billetter til kampene. Til hver af de fire kampe - tre gruppekampe og en ottendedelsfinale - bliver der sat cirka 12.000 billetter til salg.

I august bliver det afgjort ved lodtrækning, hvem af ansøgerne der får lov til at købe billetterne. Resten må forsøge igen ved næste billetsalgsrunde i december efter lodtrækningen til EM-slutrunden.

Den første gruppekamp i Parken spilles 13. juni næste år og er den mest populære i første runde af billetsalget.

Ansøgningerne til billetterne kommer hovedsageligt fra danske fans, mens tyskere, østrigere og englændere følger efter på listen over de mest flittige billetansøgere til kampene i Parken.

Det var ellers forventet, at de mange svenskere, der har kort vej til den danske hovedstad, ville være flittige til at ansøge om billetter.

- Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund) markedsfører billetsalget generelt, og vi har markedsført det over for danskerne. Vi har med vilje ikke markedsført det over for svenskerne, fordi vi ville være sikre på at få så mange billetter til danskerne som muligt.

- Så jeg ved ikke, om det er gået svenskernes næse forbi, siger Lene Kryger.

Uefa har endnu ikke oplyst, præcis hvor mange procent af billetansøgningerne til kampene i Parken der kommer fra danskere.

Kvalificerer Danmark sig til slutrunden, får Christian Eriksen og co. hjemmebanefordel i to gruppekampe.

På tværs af alle EM-kampe er der ansøgt om 19,3 millioner billetter i første runde af billetsalget.

/ritzau/