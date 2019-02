To fans gjorde sig bemærkede under kampen mellem Southampton og Cardiff. Og det var bestemt ikke på den positive måde.

De to mænd, der stod blandt Southamptons tilhængere, valgte under kampen at gøre nar af Emiliano Salas død ved at sprede armene ud til siden og lave fly-bevægelser hen mod Cardiffs fans.

Det skriver Daily Mail. Og det vakte stor vrede hos Cardiffs fans.

'I syge stoddere', lyder det blandt andet i et klip på Twitter, der er blevet delt af de to mænd, og som kan ses her. Begge mænd blev anholdt af politiet i Hampshire, der noterede deres oplysninger, og de står angiveligt til tre års karantæne. Southampton har efterfølgende bekræftet, at to fans var involveret i en episode med politiet, og at de blev anholdt.

Flere fans hyldede Sala med hjemmelavede skilte under kampen. Foto: IAN WALTON

'Klubben vil fortsat arbejde med politiet i Hampshire for at identificere alle, der har været involveret i disse upassende gestikulationer mod Cardiff City lørdag,' lyder det fra den engelske klub, der fortsætter:

'Sådan en opførsel hører ikke til i vores sport og tolereres ikke på St. Marys. Klubben tager stærkt afstand fra alle, der har været involveret, og de fans der bliver identificeret får karantæne,' lyder det fra Southampton.

Cardiff vandt kampen med 2-1 efter et mål i overtiden af Kenneth Zohore. Det var Cardiffs første kamp, efter det blev bekræftet, at Emiliano Sala er død som følge af et flystyrt. Søndag blev vraget af det forsvundne fly, han var ombord på, fundet, og mandag blev det meldt ud, at der var fundet et lig i flyvraget. Liget blev bjærget, og torsdag meddelte politiet, at det var Emiliano Sala, der var fundet.

28-årige Emiliano Sala var på vej til sin nye klub - Cardiff - i Premier League fra franske Nantes, da han og piloten David Ibbotson forsvandt ombord på et lille privatfly den 21. januar. Der blev søgt efter dem begge - først af de officielle myndigheder og siden af en privat efterforskningsenhed. I slutningen af januar dukkede to sædepuder op, og det blev formodet at de stammede fra det forsvundne fly. Selve flyvraget er ikke blevet bjærget, og David Ibbotson er endnu ikke blevet fundet.