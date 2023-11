Guldkampen i Sverige mellem Malmö og Elfsborg har fået en trist og voldsom udvikling.

Først var den gal ved udbaneafsnittet, hvor Elfsborgs fans havde revet nettet ned - og forsøgt at brænde det - som afskærmer dem fra banen og de mange betjente, som stod talstærk foran de mange vrede fans.

Få sekunder inden, at opgørets anden halvleg så endelig skulle blive sat i gang - efter spillerne var 40 minutter i omklædningen - var det nu Malmös fans, som valgte at tænde et utal af romerlys og røgbomber, der gjorde, at kampen på ny ikke kunne sættes i gang.

Brandalarmen gik og i højtalerne lød det, at folk skulle forlade stadion, fordi der var registreret en brand. Spillerne forlod herefter banen på ny.

They're burning the net in the stands. pic.twitter.com/GwKcykmzC6 — (@SwedeStats) November 12, 2023

Kampen blev genoptaget 17.05 efter det blev konstateret, at der ikke var nogen brand alligevel til trods for, at brandvæsenet ankom til stadion. På det tidspunkt var det over en time siden, at første halvleg var blevet fløjtet af.

Det er den sidste spillerunde af Allsvenskan, hvor vinderen af det dramatiske opgør kan kalde sig svensk mester. Ender opgøret uafgjort, er det Elfsborg, som bliver mester.

Stillingen i opgøret er i skrivende 0-0, som altså vil sende mesterskabet til Elfsborg, der har danskerne Jens Jakob Thomasen og Jeppe Okkels på banen.

Sidstnævnte er topscorer i klubben og har nettet imponerende 11 gange i denne sæson.

Anden halvleg af det intense opgør kan ses på Eurosport 2.