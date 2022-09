Lyt til artiklen

De gjorde det onsdag. Nu har de gjort det igen. Fans af den skotske fodboldklub Celtic FC har endnu engang rettet stor kritik mod deres eget kongehus.

Inden søndagens opgør på udebane mod St Mirren, gav man en hyldest på et minuts klapsalver til ære for den netop afdøde dronning Elizabeth 2.

Men scener fra under hyldesten tager nu fokus i engelske medier, hvor Celtic fans' kongehuskritiske bannere skød frem og de begyndte at synge med et kritisk budskab, skriver Daily Mail.

»Hvis du hader den kongelige familie, så klap i dine hænder,« sang de medrejsende fans, der samtidig viste bannere med samme ordlyd. Du kan se bannerne herunder.

Banner in the Celtic end against St Mirren during minute’s applause for the Queen. pic.twitter.com/ST6SUrfiDR — Andrew Maclean (@AndrewMaclean_) September 18, 2022

Ifølge Daily Mail har det skotske fodboldforbund, i forbindelse med dronningens død, ladet det være op til klubberne, om de i denne spillerunde ville hylde Dronning Elizabeth 2.

Det er heller ikke første gang i denne uge, der har været kritik mod kongehuset.

Ved onsdagens Champions League opgør mod Shakthar Donetsk havde de tilrejsende fans medbragt et banner med budskabet 'F*'k Kronen' som blev vist på live-tv.

Søndagens opgør mod St. Mirren endte med et nederlag på 2-0 til den skotske mesterklub.