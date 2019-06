Det kan godt blive vildere.

Den danske fankultur omkring landsholdet kan være truet af mangel på tilskuere til kampene.

Men et samarbejde mellem DBU og paraplyorganisationen, Danske Fodbold Klubber, forsøger i hvert fald at inspirere til god stemning og slagsange, som ikke behøver at være skønsang.

»Vi skal have opbygget en landsholdskultur, ligesom vi så i 80’erne og 90’erne i de glade roligan-dage; det skal bare oversættes til en 2020-kultur,« siger Sarah Agerklint, som er bestyrelsesmedlem i paraplyorganisationen, Danske Fodbold Fanklubber, til B.T. Sport.

EM-kvalifikationkampen mellem Danmark-Georgien i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere EM-kvalifikationkampen mellem Danmark-Georgien i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Samarbejdet mellem DBU og Danske Fodbold Fanklubber startede for næsten ti år siden, dengang superligaen var drevet af DBU.

Men det kommer for alvor til udtryk, når 'Danmarks drenge' løber ind på banen, for de danske tilskuere skal i højere grad være med til at skabe god stemning på lægterne.

»Jeg synes sgu, at det er vigtigt, at vi landsholdsfans giver den opbakning, vi kan, for i sidste ende kan den tolvte mand altså betyde meget for at bære os frem mod en sejr,« siger Sarah Agerklindt.

Stemningen fik da også et nøk opad i pinsekampene, hvor der var blevet bygget capotårne, et stort højtaleranlæg på den såkaldte stemningstribune og en tifo, som bestod af røde og hvide flag. Desuden blev der sunget nationalsang i det 87. minut, og flaget i det 30. og 60. minut.

Klaphatten er fortsat at spotte på de danske stadioner, når Danmark forsøger at hente sejren hjem. Foto: Henning Bagger Vis mere Klaphatten er fortsat at spotte på de danske stadioner, når Danmark forsøger at hente sejren hjem. Foto: Henning Bagger

Sarah Agerklint fortæller, at det betyder meget for kampens stemning, hvorvidt det er en fredags- eller en mandagskamp. For flere tilskuere er fredagskampen nemlig starten på en bytur.

»Hvis de får en øl eller to, så tør de ofte at brøle mere igennem, men de kan selvfølgelig også få for meget at drikke,« siger hun.

Men det er ikke kun datoen, som har betydning for kampens stemning. Sarah Agerklint anderkender også, at det betyder meget for opbakningen, om ens landshold får sparket nogle point hjem.

»Comebacket i Schweiz gjorde jo, at flere kom ind og så Irland-kampen, så det er klart, at sejre skal der til for at lokke folk,« siger hun.