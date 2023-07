Rygterne har peget på, at Dusan Vlahovic er på vej til Paris Saint-Germain.

Men hvis serberen har fortrudt, forstår man ham godt.

PSGs ultragruppe har nemlig lagt et billede op på sociale medier, hvor de på et banner udtrykker deres utilfredshed med klubbens - måske - kommende signing.

'Hvis du kommer til Paris, skærer vi tre af dine fingre af,' lød teksten på banneret.

PSG Ultras s message to Vlahovic :



You come to Paris, we cut your three fingers off!



This is because of a past incident" where Vlahovic wore a shirt showing Kosovo as part of the Serbian map & his celebration with 3 fingers that is said to symbolize Serbian victory . pic.twitter.com/zpL9bwQhEp — Juve Canal (@juve_canal) July 16, 2023

Og truslen er ikke helt tilfældig.

Den henviser nemlig til et billede af Dusan Vlahovic efter en landskamp, hvor han er blevet fotograferet iført en ganske kontroversiel t-shirt.

T-shirten viser en grafisk tegning af det serbiske landkort, hvor Kosovo indgår som en del af Serbien.

Samtidig holder Vlahovic tre fingre i vejret, hvilket er en serbisk gestus, som ofte er blevet brugt under krigen med netop Kosovo, der erklærede sin uafhængighed i 2008.

23-årige Dusan Vlahovic skiftede i januar 2022 til Juventus, hvor det siden er blevet til 23 mål og seks assists i 63 kampe.

Nu tyder det på, at den serbiske stjerne er på vej videre. Mon turen går til Paris?