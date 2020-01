Simon Kjær smiler bredt og giver thumbs up.

Og det er ganske forståeligt.

For på videoen, hvor den danske landsholdsanfører laver den omtalte gestus, er han på vej til at gennemgå et lægetjek forud for sit skifte til den italienske storklub AC Milan.

Det er Sky Sport i Italien, der bringer nyheden, og videoen af hændelsen er lagt op på Twitter af deres transferjournalist Marco Bovicelli.

#Milan, visite mediche in corso per Simon #Kjaer: giocatore arrivato alla Clinica La Madonnina, le prime immagini da nuovo giocatore su @SkySport e @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/wvML1XojTG — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) January 11, 2020

I videoen står der:

'Simon Kjær ankommer forud for medicinsk besøg på La Madonnina Clinic.'

I efteråret var Kjær lejet ud til italienske Atalanta, men opholdet blev aldrig en succes for Kjær, der kun fik seks kampe for klubben fra Bergamo. Sammenlagt har han spillet 381 minutter. Derfor er det vigtigt for Simon Kjær at få nogle minutter i benene forud for sommerens EM-brag, hvor Danmark har tre gruppekampe på hjemmebane.

I går skrev Sky Sport, at der oveni lejeaftalen skulle være en købsklausul med på den danske landsholdsanfører.