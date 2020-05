En verbal sviner til kometen Erling Braut Haland kostede Schalke 04's Jean-Clair Todibo dyrt på karma-barometret.

I dagens imødesete Bundesliga-brag mellem Haalands Borussia Dortmund og Schalke 04, der som følge af corona-krisen blev spilet for tomme tribuner, leverede den franske forsvarer en fornærmelse til den norske stjerneangriber.

»Fuck din bedstemor,« skulle Todibo ifølge lfere medier, herunder Sport og Daily Mail, have sagt i forbindelse med lidt skærmydsler ved et hjørnespark.

De grimme ord blev opfanget af mikrofonerne på det tomme stadion og sendt ud til tv-seerne, som på grund af den manglende tilskuer-larm nemmere kunne høre spillernes tilråb til hinanden end ellers.

Foto: Martin Meissner Vis mere Foto: Martin Meissner

Haaland virkede upåvirket af svineren, men har nok alligevel frydet sig lidt ekstra, da han få minutter senere lod fødderne tale.

For 'straffen' faldt promte for forsvarsspilleren, som er lejet til Schalke 04 fra FC Barcelona.

Fem minutter efter hjørnesparket fik Haaland nemlig sin hævn, da han gjorde det til 1-0 til Dortmund, efter at han havde sneget sig væk fra netop Todibo i feltet.

Og i pausen måtte det franske stortalent, som i det meste af første halvleg var på hælene over for den veloplagte Dortmund-offensiv, udgå af kampen, som i øvrigt endte 4-0 til Haaland og co.