Vent nu lidt - var det ikke??

Det var der mange opmærksomme brugere på de sociale medier, der tænkte, da en video fra en nytårsaftensfejring i Kansas begyndte at cirkulere.

For i baggrunden står et forelsket par og kysser det nye år velkommen.

Men det er ikke hvilket som helst par. Det er nemlig USA's hotteste nye 'power couple' - popdronningen Taylor Swift og Kansas City-stjernen Travis Kelce. Og videoen har sat godt fut i de sociale medier.

Foto: x.com Vis mere Foto: x.com

En håndfuld reaktioner fra X:

- Jeg har brug for en version af dette i langsom gengivelse

- Ok, det, jeg elsker mest ved den her video, er, at de er komplet fokuserede på hinanden.

- Jeg elsker at se dem så glade, og det er fantastisk at se deres kærlighedshistorie vokse

- De er så f..cking cute

- De bliver helt sikkert gift i år!

Foto: Denny Medley/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Denny Medley/Reuters/Ritzau Scanpix

Swift og Kelce har domineret overskrifterne i amerikanske medier hele 2023 - selv om parret har forsøgt at styre deres forelskelse uden om de blitzende kameraer.

Men nytårsvideoen efterlader ikke den store tvivl.

34-årige Taylor Swift har haft et fantastisk år, hvor hun blandt andet er blevet kåret til 'Person of the year' i Time Magazine.

Travis Kelce - som også er 34 år - har vundet Super Bowl to gange med Kansas City Chief.