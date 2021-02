'Et lille æsel' og 'ring til din mor, så hun kan lave sit voodoo-lort'

Sådan lød det noget provokerende fra Zlatan Ibrahimovic, da svenskeren stødte sammen med Romelu Lukaku i Milan-derbyet under kvartfinalen i Coppa Italia i januar.

Nu stod de to hanløver over for hinanden igen i Serie A søndag, hvor Lukaku og Inter smadrede AC Milan med 3-0.

Lukaku var flyvende i opgøret. Han scorede målet til 3-0, lagde op til kampens første scoring og så fik han sin hævn over Zlatan.

Romelu Lukaku y su homenaje a Ronaldo Luíz Nazário de Lima. pic.twitter.com/9cYyzDAKVm — Carlos M. Ramírez (@Tomapapa) February 21, 2021

»Jeg er fucking den bedste. Det er mig. Mig! Jeg sagde det jo,« kunne det høres fra Inter-topscoreren, da han højlydt jublede på det mennesketomme San Siro.

Flere italienske medier er enige om, at ordene var ment for at lukke munden på Zlatan i deres interne fight.

Romelu Lukaku fører da også det indbyrdes kapløb om topscorertitlen i Serie A, hvor Lukaku med sin scoring topper listen med 17 mål.

Zlatan Ibrahimovic halter lidt efter med 14 mål, men hvis vi kender svenskeren ret, så stopper fejden mellem de to hanløver nok ikke her.