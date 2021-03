Nogle gange tager naturens gang bare styringen.

Dommer Denis da Silva Ribeiro Serafim måtte simpelthen lade vandet på banen inden kampen mellem Boavista og Goía natten til fredag.

Selvom han gjorde et hæderligt forsøg på at skjule det, må han sande, at det blev fanget på kamera og nu er gået viralt.

Især på Twitter bliver øjeblikket, hvor han trækker ned i shortsene og tisser på banen, delt.

Denis da Silva Ribeiro Serafim, é o nome dele. https://t.co/vmlg3ysVJe — Antonio Duarte March 12, 2021

Her kan man tydeligt se, at Denis da Silva Ribeiro Serafim har en stråle mellem benene, inden han binder en knude på sine shorts og vender sig om mod kameraet.

Ifølge News18.com skyldes handlingen fra dommer Serafim, at han bare løb tør for tid, inden kampen skulle sættes i gang.

Og når man skal, så skal man som bekendt. Det gjorde han så.

Men det er altså ikke alle, der får lov til den slags uden problemer. Under dette års Australian Open var den 21-årige canadier Denis Shapovalov tæt på at tisse i bukserne, og han endte i et stort skænderi med dommeren om et toiletbesøg.