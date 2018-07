Kontrasten kan vel næsten ikke blive større.

Når det danske herrelandshold klokken cirka 19.50 entrerer banen i Nizhny Novgorod for at spille 1/8-finale ved VM mod Kroatien – så er Nicklas Bendtner og Rosenborg netop blevet færdige med at spille i den norske Eliteserie, hvor de klokken 18 møder Sandefjord på udebane.

For godt en måned siden var Nicklas Bendtner en del af den samlede landsholdstrup, der skulle skæres ned til 23 mands. Mange havde forventet at se den tidligere Arsenal-, Juventus-, Wolfsburg- og Nottingham Forest-spiller i truppen, der tog til Rusland, men Åge Hareide var ikke sikker på, at Bendtner kunne nå at være klar til Danmarks første kamp mod Peru og udelod derfor Bendtner af truppen.

Rosenborg-angriberen og holdkammeraterne, heriblandt Mike Jensen, der ligeledes blev siet fra landsholdstruppen, må dog hurtigt tilbage på hotellet, hvis de skal nå at se kampen. Rosenborg er allerede ankommet til et hotel før kampen, og nedvarmning og omklædning skal ske relativt hurtigt, hvis de ikke skal gå glip af anden halvleg.

This handsome little man melts my heart every single time I see him Et opslag delt af Nicklas Bendtner (@bendtner14) den 26. Maj, 2018 kl. 11.15 PDT

A combined love for the art Et opslag delt af Nicklas Bendtner (@bendtner14) den 23. Maj, 2018 kl. 4.15 PDT

Det har uden tvivl været svært for Nicklas Bendtner ikke at skulle til VM. Det så man blandt andet med det helt sorte skærmbillede, han delte på sin Instagram-profil efter, at han blev siet fra den endelige landsholdstrup.

Angriberen må dog siges at have taget det pænt. Foruden historien om, at Bendtner tog ordet for resten af spillerne og staben på landsholdet og ønskede dem held og lykke, så viser hans Instagram-profil da også overskud. Udover at have brugt tid sammen med sin søn og på Rosenborg, har Bendtner vist sin nye bryst-tatovering frem. Seneste tidligere søndag, hvor han skriver, at han hepper stærkt på to sejre i aften – én til Rosenborg, og en til landsholdet.

Looking for 2 victories today @rosenborgballklub @landsholdet Et opslag delt af Nicklas Bendtner (@bendtner14) den 1. Jul, 2018 kl. 1.19 PDT