En masse palæstinensiske flag og bannere tonede pludselig frem på tribunen.

Celtics fanfraktion Green Brigade-gruppen stod bag hændelsen i hjemmekampen i Champions League-gruppespillet mod Atletico Madrid.

Hændelsen har nu medført, at flere sæsonkortholdere fra Green Brigade-gruppen er blevet forvist til klubbens hjemmekamp.

Det skriver The Guardian, som har set en mail til fanfraktionen hvori der står, at dem, der er registreret medlem af Green Brigade-gruppen, ikke må komme til Celtics hjemmekampe.

Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Ultra-gruppen stod bag den koordinerede fremvisning af det palæstinensiske flag på den tribune, hvor fanfraktionen opholder sig på Celtic Park.

Uefa har advaret Celtic om, at deres fans ikke skal medbringe flag forbundet med konflikten for at undgå yderligere sanktioner.

Celtic er blevet idømt bøder af Uefa to gange i denne sæson på grund af episoder, som har involveret Green Brigade-gruppen.

Det gjorde de i forbindelse med brug af pyroteknik i opgøret mod Feyenoord og på grund af et antifascistisk banner, som havde et 'provokerende budskab af krænkende karakter' i kampen mod Lazio.