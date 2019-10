Lucas Andersen var glad for modtagelsen, men ville gerne have haft et bedre indhop mod Luxembourg.

AaB-spilleren Lucas Andersen fik den største individuelle hyldest, da han blev skiftet ind i tirsdagens 4-0-testsejr over Luxembourg i Aalborg, men tilskuernes kæledægge er ikke helt tilfreds med det aftryk, han fik sat i sine 30 minutter på banen.

For selv om han løb og kæmpede i holdets tjeneste, fik han kun i begrænset omfang vist prøver på sin fine teknik og sit store overblik.

- Hvis jeg selv kunne have skrevet historien, så havde jeg nok haft lidt flere aktioner på bolden, og jeg skulle have sat mine spidskompetencer lidt mere i spil.

- Det var super kompakt inde på banen, og jeg prøvede at tage en masse løb ned i dybden, og det var lige ved og næsten et par gange, hvor jeg var ved at slippe igennem. Men jeg fik vist den rigtige intensitet og vilje, og det er det mindste, jeg kunne gøre, siger Lucas Andersen.

Den nordjyske darling blev efterudtaget til landsholdet, da Yussuf Poulsen fik lov til at rejse hjem til Leipzig efter lørdagens 1-0-sejr over Schweiz.

Derfor var det en kort tjans i landsholdets tjeneste for Lucas Andersen, men han håber, at Åge Hareide har set nok til at kigge hans vej igen.

- Det giver mig en masse blod på tanden i forhold til fremtiden, at jeg har været med.

- Det var godt nok en noget kort samling for mig, for vi havde en træning i går (mandag, red.) og en kamp i dag, men det var en mulighed for at vise, at jeg skal være med næste gang, siger Lucas Andersen.

Han skal gøre reklame for sig selv i de kommende fire superligakampe inden den næste periode med landskampe midt i november.

- Jeg ved ikke, om jeg kommer med næste gang, men hvis jeg scorer ti kasser i Superligaen, så skulle det nok give sig selv. Tror I ikke det, spørger Lucas Andersen og slår op i et grin.

Lucas Andersen har spillet fire A-landskampe. Han debuterede i 2014 i en udekamp i Rumænien.

