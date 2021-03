Den tidligere Stoke-angriber Kenwyne Jones fik sig en slem forskrækkelse efter en træning i klubben.

I 2013 kom han ind i Stokes omklædningsrum, åbnede sit skab, og ud trillede et blodigt grisehoved.

Forskrækkelsen ændrede sig dog hurtigt til raseri for Jones. Han fik at vide, at holdkammeraten Glenn Whelan stod bag. Jones hastede derfor ud til Whelans bil og kastede en mursten gennem en rude i bilen.

Fortællingen kommer fra tidligere mangeårige Stoke-anfører Ryan Shawcross, der i et interview med engelske The Telegraph ser tilbage på nogle af de voldsomme pranks, som foregik i Stoke under klubbens seneste ophold i Premier League.

Kenwyne Jones blev noget uheldigt og tilfældigt offer for pranken. Foto: HRVOJE POLAN Vis mere Kenwyne Jones blev noget uheldigt og tilfældigt offer for pranken. Foto: HRVOJE POLAN

»Det startede med noget virkelig fjollet som tomatketchup i en vaskepose, og så sluttede de mange pranks med en voldsom en, hvor svinehovedet var involveret,« siger Ryan Shawcross til mediet.

Ireren Jonathan Walters var manden, der tog grisehovedet med ind i omklædningsrummet. Han forklarede dengang om, hvordan det famøse grisehoved var tiltænkt til at havne i Matt Etheringtons skab, men at han ved en fejl kom til at putte det ind i Kenwyne Jones' skab.

Den rasende Jones fik derfor straffet den forkerte irer, da Glenn Whelan intet havde at gøre med pranken, men han stod stadigvæk tilbage med en smadret bilrude.

Det, som Jonathan Walters så som en uskyldig prank for at underholde holdkammeraterne, blev til nationale nyheder og skabte store problemer for Kenwyne Jones, hvis kone på det tidspunkt var muslim, og for hende var svinekød forbudt og en uren spise.

Selvom det gik voldsomt for sig med nogle af de pranks, der var i Stokes omklædningsrum, ser Ryan Shawcross tilbage på tiden med et smil. Foto: Carl Recine Vis mere Selvom det gik voldsomt for sig med nogle af de pranks, der var i Stokes omklædningsrum, ser Ryan Shawcross tilbage på tiden med et smil. Foto: Carl Recine

Jones fortalte sidste år i podcasten 'Shoot The Defense', hvordan medlemmer af det muslimske samfund tilbød ham 'at tage hånd om situationen'.

»Forskellige fraktioner fra det muslimske samfund begyndte at skrive, at de ønskede at tage hånd om situationen.«

»For mig var det, som om de mennesker omkring mig ikke kunne lide mig. En anden spiller fik en rådden fisk puttet i sit skab, og det ville jeg ikke havde noget imod. Grisehovedet symboliserer noget helt anderledes,« lød det fra Jones i podcasten.

Til trods for de nogle pranks, der til tider var på grænsen til, hvad man kunne tillade sig, kigger Ryan Shawcross tilbage på tiden med et smil.

Ryan Shawcross tilbragte 13 år i Stoke, som han for nyligt sagde farvel til, og skiftede til amerikanske Inter Miami, der blandt andet er ejet David Beckham.