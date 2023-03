Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvad der skulle være en festaften i Napoli er ved at udvikle sig til alt andet.

600 tyske Eintracht Frankfurt-fans tog onsdag eftermiddag en tur ind til centrum af byen, hvor stemningen udviklede sig ganske drastisk.

Her satte de tyske fans flere biler – inklusiv en politibil – i brand, skriver den italienske avis La Gazzetta dello Sport, som tilføjer, at politifolk måtte gribe ind for at stande optøjerne.

Du kan se en video af optøjerne nederst i artiklen.

Frankfurt-fansene gik onsdag eftermiddag march i Napolis gader. Foto: CIRO FUSCO Vis mere Frankfurt-fansene gik onsdag eftermiddag march i Napolis gader. Foto: CIRO FUSCO

I nat måtte politiet ligeledes fjerne Napoli-tilhængere fra et hotelområde i byen, efter de med sten og flasker forsøgte at nærme sig hotellet, hvor de tyske fans boede.

Frankfurts fans var i første omgang blevet nægtet at se holdets returkamp i Champions League, efter at fans fra begge hold stødte sammen før holdenes første kamp i Frankfurt, hvor italienske fans blev angrebet.

Lørdag ændrede UEFA dog mening og besluttede, at tyskerne alligevel ville få adgang til kampen.

Frankfurt tabte den første af to ottendedelsfinaler med 0-2 hjemme til Napoli.

Flere biler - inklusiv politibilen på billedet - blev sat i brand. Foto: CIRO FUSCO Vis mere Flere biler - inklusiv politibilen på billedet - blev sat i brand. Foto: CIRO FUSCO

Den danske Frankfurt-spiller Jesper Lindstrøm er ude af onsdagens opgør med en skade.

Kampen fløjtes i gang klokken 21 på Stadio Diego Armando Maradona i Napoli.