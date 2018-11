Tom Merry er ingen ordinær fan af fodboldklubben Leicester.

Sæsonkortholderen hoppede således over hegnet fra tilskuerpladserne og ind til den nu afdøde ejer Vichai Srivaddhanaprabhas søn, Aiyawatt, for at trøste og kramme ham.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha var på stadion for at mindes faderen den 11. november, Leicesters første hjemmekamp efter tragedien.

Tom Merry og Aiyawatt Srivaddhanaprabha krammede, men det var med stor bevågenhed fra stadionkontrollørerne.

Vichai Srivaddhanaprabha døde sammen med fire medpassagerer, da hans helikopter styrtede ned uden for King Power Stadium, Leicesters hjemmebane, efter en kamp den 27. oktober.

En tragedie, der har påvirket ikke mindst klubbens danske målmand Kasper Schmeichel dybt. Årsagen til styrtet var blandt andet 'manglende drejekontrol'.

Leicester-fan Tom Merry blev bagefter krammet eskorteret til et opholdsrum af kontrollørerne, og nu er det endt med, at fodboldklubben Leicester har givet Merry karantæne for ulovligt at gå ind på banen.

I et brev, der efterfølgende blev sendt til Merry fra Ian Coulton, sikkerhedschef i klubben, står der:

»Du blev tilbageholdt af kontrollører og bortvist fra området. Jeg må derfor give dig karantæne fra King Power Stadium for at bryde med ordensreglementet.«

Karantænen gælder indtil hjemmekampen mod Southampton den 12. januar, lyder det fra The Sun.

Men den beslutning er Leicesters fans ikke tilfredse med.

The Sun skriver videre, at en fangruppe har startet en underskriftindsamling, der skal sørge for, at Merry igen må komme på stadion.

Deres mål er at nå 1000 underskrivere. Indtil videre har 794 skrevet under ifølge avisen.

Flere har også givet udtryk for deres vrede på Twitter. Blandt andet brugeren Peteski:

@LCFC Come on Leicester City, you're better than this. This was a genuine, heart-felt gesture from a loyal fan. Your club has acted with so much dignity and respect through this truly terrible time, don't spoil it now. https://t.co/OFt8QQuKZE — Peteski

»Kom nu Leicester City, I er bedre end det. Dette var en ærlig, dybfølt gestus fra en loyal fan. Jeres klub har handlet med så meget værdighed og respekt gennem denne forfærdelige tid, lad være med at ødelægge det nu,« skriver brugeren.