Sevillas Lucas Ocampos opfordrer La Liga til at efterforske hændelse, hvor fan tilsyneladende forulempede ham.

En fodboldfan stak tilsyneladende en finger i numsen på Sevilla-spilleren Lucas Ocampos under La Liga-opgøret mod Rayo Vallecano mandag aften.

Det fremgår af tv-billederne fra kampen.

Hændelsen skete i det 33. minut, da Ocampos skulle tage et indkast.

På tv-billederne kan man se, hvordan en tilsyneladende yngre dreng, der sidder lige bag banden, stikker en finger op mellem Ocampos' baller.

Spilleren henvendte sig derefter til gerningsmanden, som han tilsyneladende udvekslede nogle ord med.

Ocampos henvendte sig dernæst til kampens dommer, der midlertidigt stoppede spillet.

Ifølge mediet The Guardian begyndte flere af Rayo Vallecanos hjemmebanefans at grine, mens spillerne forsøgte at skabe ro.

Siden er optagelserne gået viralt på sociale medier.

Ocampos opfordrer i et interview med streamingplatformen Dazn efter kampen La Liga til at efterforske hændelsen.

- Du kan se på tv-billederne, hvad der skete, lyder det ifølge The Guardian.

- Jeg håber, La Liga kommer til at tage det lige så alvorligt som racisme og andre ting. Jeg tror ikke, at alle Rayo Vallecano-fans er sådan her, men der er altid ét fjols.

Ocampos siger desuden, at han ikke reagerede voldsommere, fordi han frygtede at blive straffet for det.

- Jeg håber, at det her ikke sker andre steder, for vi ved alle, hvad der ville ske, hvis det skete i en kvindefodboldkamp, siger han.

- Jeg håber ikke, at det her sker for mine to døtre i fremtiden.

Sevilla vandt kampen 2-1 takket være to mål af Youssef En-Nesyri.

/ritzau/