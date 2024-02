En bizar hændelse i Spanien koster nu en fan både bøde og karantæne.

I sidste uge gik kampen mellem Sevilla og Rayo Vallecano verden rundt, men det var næppe på grund af resultatet. En finger i numsen på Lucas Ocampos stjal overskrifterne, da argentineren blev forulempet af en fan.

Sevilla-spilleren fik den ubehagelige overraskelse, da han efter 33 minutter skulle til at tage et indkast.

Her valgte en ung fan altså at stikke fingeren op mellem Ocampos' balder. Du kan se episoden, der gik viralt på sociale medier, i bunden af artiklen.

Hændelsen førte til et spilstop, hvor den 29-årige kantspiller først konfronterede gerningsmanden og derefter henvendte sig til kampens dommer.

Opgøret blev dog spillet færdigt, og nu har gerningsmanden fået sin straf.

Den unge dreng skal betale en bøde på 6.000 euro – cirka 45.000 kroner – og har fået karantæne fra stadions i et år. Det skriver flere medier, herunder spanske AS.