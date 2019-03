Det var umiddelbart ikke den klogeste beslutning, da den 27-årige Birmingham-fan Paul Mitchell søndag besluttede sig for at løbe på banen for at overfalde Aston Villa-stjernen Jack Grealish.

For den utilgivelige dumhed koster nu Paul Mitchell 14 uger i fængsel - samt en bøde på 350 pund.

Det står klart, efter han i retten i Birmingham erklærede sig skyldig i overfaldet på Grealish og i ulovligt baneindløb. SE OVERFALDET I VIDEOEN ØVERST

Paul Mitchell fortæller, at episoden - der fandt sted i det hadske lokalopgør mellem Birmingham og Aston Villa - ikke skyldtes alkohol. Det var derimod tænkt som 'en joke', forklarede han.

'Joken' har også resulteret i, at Paul Mitchell, hvis kæreste pt. venter deres andet barn, nu ikke må vise sig på et engelsk fodboldstadion i de næste 10 år.

Hans forsvarer fortaltet i Retten, at det voldelige overfald ikke lægger til Paul Mitchells personlighed - og at han egentlig kun var gået på banen for at opildne hjemmepublikummet. Det endte dog med, at han overfaldt Jack Grealish bagfra.

Den arbejdsløse Paul Mitchell har haft sæsonkort til Birminghams kampe i de seneste 20 år.

Skæbnen ville, at Jack Grealish senere i kampen blev matchvinder i Aston Villas 1-0-sejr.