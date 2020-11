Den famøse taxatur, som seks landsholdsspillere var involveret i inden landskampen mod Sverige, får nu DBU til at overveje ændringer.

B.T. kunne tirsdag fortælle, hvordan i hvert fald seks spillere blev forhindret i at spille kampen, fordi de havde siddet i den samme taxa som den coronasmittede Robert Skov, og konsekvensen af den køretur og det efterfølgende kaos, der opstod, fordi en masse nye afløsere måtte træde til, gør, at DBU nu kigger på sine procedurer.

Det fortæller landsholdslæge Morten Boesen.

»Jeg synes faktisk, at vores processer er i orden, men der er da ting, vi godt kan kigge på, om vi skal gøre anderledes, og det er et af de punkter. Det kan godt være, vi skal ændre på nogle få ting,« siger Morten Boesen og tilføjer:

»Vi har endnu ikke besluttet, om man ikke må tage taxa sammen. Vi opfordrer hele tiden til, at man rejser med mundbind og tager sine forholdsregler.«

Landstræner Kasper Hjulmand kom hurtigt på overarbejde igen, da det viste sig, at en række spillere måtte isoleres.

Han var ikke meget for at snakke om taxaturen.

»Nu er den overstået, og vi ser fremad herfra,« lyder det fra ham.

I taxaen med Robert Skov sad FCM-spillerne Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Jesper Hansen, og de var blandt de ni spillere, der blev isoleret og ikke var med i kampen, efter det viste sig, at også en DBU-behandler var smittet.

Christian Eriksen har særligt ondt af passagererne i taxaen, men han peger også på, at der måske var andre alternativer end at stuve sig sammen i en taxa.

»Det var bad luck og så alligevel, for så tænker man, at man skulle have tænkt sig om og gjort noget andet. Men det er jo også svært, for du bliver også testet i klubberne, og så tænker du, at alt er okay, når de er negative, men der er de her begrænsninger, og det er en svær situation. Du kan jo få det uden at have nogen symptomer,« siger han og tilføjer om situationen for de isolerede spillere:

»Det var svært. Jeg tror, at folk var skuffede over at skulle sidde så mange timer oppe på værelset, så jeg kan godt forstå, at folk var skuffede. De kom ind og var efterudtaget, de havde glædet sig, men de når kun at spise, så skal de efterfølgende isoleres og går glip af kampen. Det er sgu lidt synd,« forklarer anføreren til Sverige-kampen.

Han havde selv første træningsdag med landsholdet som en af kun syv landsholdsspillere på græsplænen i Helsingør torsdag.

For første gang var Kasper Hjulmand også endelig at finde, hvor han har det bedst – på fodboldbanen.

»Det er første, jeg er ude. Jeg startede med at løbe en tur, og jeg er blevet testet hver dag,« siger Kasper Hjulmand, som har haft at gøre med flere spillere, han grundet den bizarre situation ikke engang nåede at hilse på, fordi han selv har været isoleret.

»Jeg ringede til dem, og jeg har også løbende snakket med dem, når jeg har været rundt i landet. Så jeg har jo talt med mange af de her spillere, men ja, det var da sindssygt mærkeligt ikke at kunne hilse på dem.«

Andreas Maxsø, Jakob Ahlmann, Patrick Mortensen, Carlo Holse og Jesper Lindstrøm var alle spillere, der var med til kampen mod Sverige, men som nu ikke længere er hos A-landsholdet.