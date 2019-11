Når Vejle Boldklub torsdag aften møder Nykøbing FC i 1. division, er det uden topscorer Kjartan Finnbogason i truppen.

I stedet er den islandske angriber rejst hjem, da hans 41-årige storebror er død.

Det oplyser Vejle Boldklub på deres hjemmeside.

Broderen døde sidste søndag, men efter ønske fra Finnbogason valgte klubben ikke at offentliggøre den tragiske nyhed, fordi angriberen ville fokusere 100 procent på kampen mod Fremad Amager.

'Kjartan scorede et mål mod Fremad Amager til ære for sin storebror, modtog støtte fra sine holdkammerater og rejste så i mandags hjem til Island for at deltage i begravelsen og være tæt på sin familie,' skriver klubben i en udtalelse.

'Når Kjartan vender retur til Vejle, vil Vejle Boldklub, Kjartans holdkammerater, klubbens organisation og fans rykke sammen omkring ham og støtte ham. Vores tanker går først og fremmest til Kjartan og Kjartans familie på Island.'

Islandske Kjartan Finnbogason har i denne sæson vist sig særdeles målfarlig og har sine 11 scoringer været en stor årsag til, at den traditionsrige jyske klub befinder sig i toppen af 1. division.

Inden torsdagens opgør i Nykøbing har Vejle således 31 point. Det er blot et point færre end FC Fredericia på førstepladsen, der dog har spillet én kamp mere.