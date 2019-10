Lionel Messi har altid haft et helt særligt ønske.

Men det er langtfra sikkert, han får det opfyldt, og skæbnen ligger i hænderne på fire personer.

Og det er Lionel Messis kone og parrets tre børn, fortæller argentineren i et interview med TyC Sports.

»Jeg har altid drømt om at spille for Newells (klubben, hvor han startede karrieren, red.) i argentinsk fodbold igen, men jeg ved ikke, om det sker. Jeg har en familie, der kommer før mine personlige ønsker,« siger han til tv-kanalen ifølge Daily Mail.

Lionel Messi og konen. Foto: ALBERT GEA Vis mere Lionel Messi og konen. Foto: ALBERT GEA

Sammen med konen Antonella Roccuzzo og børnene bor han i Barcelona, hvor han som bekendt også spiller. Et sted, hvor de har alt, fortæller Messi, der understreger, at det også betyder meget.

Han har dog stadig en stor drøm om at slutte karrieren i hjemlandet, men det kommer til at kræve en del overtalelse. Før i tiden var det kun konen, der skulle være med på planen, men nu er det også børnene, der skal have gode argumenter på bordet.

»Jeg vil prøve at overbevise familien, for nu skal børnene også overbevises. Thiago (Lionel Messis ene søn, red.) er stor nu, han har sine venner, og han kan slet ikke lide det, når vi tager til Argentina i en hel måned. Han vil være sammen med sine venner, og det gør det hele sværere,« siger Barcelona-stjernen.

Lionel Messi og Antonella Roccuzzo blev gift i sommeren 2017. Parret har været sammen siden teenageårene, og de har kendt hinanden, siden de var børn. Sammen har de tre sønner - seks-årige Thiago, fire-årige Mateo og et-årige Ciro.

Brylluppet blev holdt i Lionel Messis fødeby Rosario, som også er det område, hvor argentineren mødte sin smukke Antonella Roccuzzo.

250 gæster var inviterede, og blandt dem var en masse tidligere og nuværende holdkammerater til Lionel Messi.

32-årige Lionel Messi spillede i ungdomsårene for Newell's Old Boys i Argentina. For 19 år siden flyttede han til Spanien efter at have skrevet under på en kontrakt med FC Barcelona, som han har spillet for lige siden.

Han debuterede på førsteholdet i 2004, og i interviewet med TyC Sports fortæller argentineren, at han ikke har tænkt sig at forlade den spanske storklub til fordel for andre klubber. Medmindre han altså får overbevist konen og børnene om at tage et par år i Sydamerika.