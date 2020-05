Siden Vichai Srivaddhanaprabha omkom i en tragisk helikopterulykke i oktober 2018 har hans hjem i London stået urørt som et helligt minde for forretningsmanden.

Indtil nu.

Ifølge flere engelske medier har en bande af indbrudstyve været på uvelkomment besøg i huset i bydelen Lnightsbridge.

Her skulle de have stjålet genstande for intet mindre end cirka 8,5 millioner - og samtidig have gennemrodet hele bygningen.

Ifølge kilder Vichai Srivaddhanaprabhas familie 'meget oprørte'. Ikke mindst fordi flere ting med affektionsværdi også er væk.

Den stenrige thailandske forretningsmand med en formue på 35 milliarder kroner ejede blandt andet fodboldklubben Leicester, og han omkom efter en kamp på hjemmebanen King Power Stadium.

Normalt fløj han med helikopter til kampe fra hjemmet i London og landede midt på banen. 27. oktober 2018 gik det dog galt.

Her styrtede helikopteren ned uden for stadionet umiddelbart efter at være lettet, hvilket skete med klubbens danske spiller, Kasper Schemichel, som øjenvidne. Læs mere om det her

Velhavende og kendte indbyggere i London har i længere tid været plaget af indbrud, og det er i denne omgang også gået ud over Chelsea-manager Frank Lampard ifølge engelske medier.

Han og hustruen Christine Lampard har fået stjålet smykker og ure til en værdi af en halv million kroner.

Politiet skulle angiveligt mistænke, at gerningsmændene er de samme, som har begået indbruddet hos Vichai Srivaddhanaprabha. Det skulle fremgå af overvågningsmateriale.

Frank Lampard har tre gange tidligere oplevet indbrud i sit hjem.