Det så skidt ud for Paul Onuachu, da han i FC Midtjyllands vundne pokalsemifinale mod OB humpende blev udskiftet kort før tid.

»Men her efter kampen er ankelskaden ikke værre end, at jeg forventer at være med på søndag (i Superligaen, red.) mod Esbjerg,« sagde den langlemmede nigerianske angriber til B.T.s udsendte.

Kort sagt: Falsk alarm!

»Jeg er glad for, at skaden ikke er slem. Vi går et par spændende måneder i møde, og jeg vil altså rigtigt gerne både være med til at vinde DM-guld og pokaltitel. Til gengæld er det underordnet, om vi skal møde Brøndby eller AaB i finalen (Kr. Himmelfartsdag i Parken, red.). Det er to stærke hold på nogenlunde samme niveau,« sagde Paul Onuachu.

Paul Onuachu. Foto: Claus Fisker Vis mere Paul Onuachu. Foto: Claus Fisker

I samtalen lagde han ikke skjul på, at han var glad for at have lavet to mål på hovedstød.

»Min form er rigtig god i øjeblikket,« sagde Paul Onuachu, der til gengæld ikke var speciel snakkesalig, da snakken kom til at omhandle hans fodboldfremtid.

»Lad mig understrege at jeg er rigtig glad for at spille i FC Midtjylland. Så der er intet nyt at berette angående det transfermæssige,« sagde Paul Onuachu.

Sidst FC Midtjylland var i pokalfinalen - i 2011 - blev det til et nederlag på 2-3 mod FC Nordsjælland.

FCM-spillerne jubler efter en scoring i pokalsemifinalen mod OB. Foto: Claus Fisker Vis mere FCM-spillerne jubler efter en scoring i pokalsemifinalen mod OB. Foto: Claus Fisker

Ved den lejlighed blev FC Nordsjællands mål vogtet af Jesper Hansen, der nu er keeper i FC Midtjylland.

»Selvom jeg har været med til at vinde begge pokalfinaler, jeg har spillet, går jeg benhårdt efter et titel-hattrick. Jeg glæder mig enormt til finalen, og tror, at vi har en god chance for både at vinde den og DM-titlen,« sagde Jesper Hansen.

Han har bemærket, at FC Midtjylland i fire pokalfinaler stadig har sin første triumf tilgode.

»Det kan da godt være at man i FCM lider af et mindre pokalfinale-kompleks. Men nu skal det væk, og jeg mener, vi har gode sejrschancer. Det bliver spændende at se, hvorvidt vi skal spille mod Brøndby eller AaB. De mødes torsdag aften, og den kamp har jeg tænkt mig at se på tv. Om det bliver det ene eller andet hold, mener jeg er totalt ligegyldigt,« sagde Jesper Hansen.

OB's cheftræner Jakob Michelsen. Foto: Claus Fisker Vis mere OB's cheftræner Jakob Michelsen. Foto: Claus Fisker

Samme synspunkt har OB-træner Jakob Michelsen.

»Der er ingen tvivl om, at FCM er rigtigt godt spillende. Men når man står i en finale, er sejrschancerne fifty-fifty. I en sådan kamp er det dagsformen, der bliver afgørende. Jeg håber dog, at FCM vinder pokalfinalen. For så er der stor chance for at Superligaens fjerdeplads giver adgang til Europa League-kvalifikationen,« sagde han.

Jacob Michelsen lagde ikke skjul på sin skuffelse over nederlaget.

»Jeg synes, vi spiller udmærket i første halvleg, men efter FCM straks efter pausen kommer foran 2-0 er det opad bakke for os,« sagde han.

OB's Troels Kløve, siddende, ærgrer sig over sit selvmål mod FC Midtjylland. Foto: Claus Fisker Vis mere OB's Troels Kløve, siddende, ærgrer sig over sit selvmål mod FC Midtjylland. Foto: Claus Fisker

FC Midtjylland blev efter en halv times spil sat i gang af et selvmål af OB's midtbanespiller Troels Kløve.

»Jeg kikser en førsteberøring og forsøger at redde situationen ved at spille bolden tilbage til målmanden (Sten Grytebust, red.). Desværre mislykkes missionen. Derfor føler jeg lige nu, at en stor del af ansvaret for vores nederlag er mit. Indtil min fejl var vi jo godt inde i kampen, og havde Baskim Kadrii forinden scoret på en stor chance, tror jeg, at kampen havde udviklet sig anderledes,« sagde Troels Kløve.

Både FC Midtjylland og OB skal i aktion søndag i Superligaen.

Mens FC Midtjylland møder Esbjerg på udebane, har OB hjemmebanefordel mod FC København.