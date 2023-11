Rasmus Falk var den bedste spiller på banen, da FC København fik et af historiens største resultater i dansk fodbold med 0-0 ude mod ellers mægtige Bayern München i Champions League.

I spillerens jubilæumskamp nummer 300 for den danske klub.

Det skulle selvfølgelig fejres i omklædningsrummet med højt humør og taler lige efter slutfløjt, men det store øjeblik blev forpurret, fortalte han, da B.T. spurgte ham efter kampen.

»Jeg har været til dopingkontrol. Jeg har lige fået lov til at komme ud til det her, men jeg har ikke været i omklædningsrummet,« siger Rasmus Falk.

Han forklarer, at flere personer fra FC København prøvede at gøre dopingkontrollørerne opmærksomme på, at han lige havde rundet en milepæl, men lige lidt hjalp det.

»De ville rigtig, rigtig gerne have mig med i omklædningsrummet og gjorde alt, hvad de kunne, for det, og der blev lidt dårlig stemning i dopinglokalet, for jeg var meget interesseret i at komme ind i omklædningsrummet, men det måtte jeg ikke. Det er, som det er,« lyder det fra midtbanespilleren, der altså nu har optrådt flere gange for FCK end langt de fleste spillere.

Foto: Angelika Warmuth/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Angelika Warmuth/Reuters/Ritzau Scanpix

Rasmus Falk har i de mange år som FCK-spiller prøvet at lave flere gigantiske resultater mod store klubber, men onsdagens kamp slår alt andet, mener han.

»Det her er måske det største resultat i min tid i klubben. At slå Atalanta ud over to kampe var stort, men at få point mod Bayern München, som stiller med stort set alt, hvad de har, det er måske det største resultat og nok også større end at vinde hjemme over Manchester United, efter de blev reduceret til 10 mand,« siger han med henvisning til kampen i Parken for få uger siden, hvor FC København vandt en vild kamp med 4-3.

Det uafgjorte resultat ude mod Bayern München kom i stand til trods for, at tyskerne mod slutningen af kampen pressede løverne hårdt.

Thomas Tuchels mandskab var allerede inden kampen sikker på at gå videre fra gruppen som etter, og det prøvede Rasmus Falk at gøre sine modstandere opmærksomme på, så de kunne lette på gaspedalen, men de var lige så lidt lydhøre som dopingkontrollen.

»Da tiden begynder at nærme sig slutfløjt, prøver vi også at sige til dem: ‘hallo, der er ikke noget, I skal nå.’ Men det var de ikke enige. Men det har jeg også kæmpe respekt for, at de bare klør på og vil spille alle kampe med det ypperste,« siger Rasmus Falk, der af samme årsag er endnu mere stolt over, at det lykkedes ham og holdkammeraterne at holde værterne fra fadet.

»Man kunne også se, hvor meget de gik op i det, så det var lidt hårdt, men det var endnu federe bagefter. At de kom med alt, hvad de havde,« slutter Rasmus Falk, inden han skulle ud til en ventende bus med holdkammerater i højt humør.

Det kunne ingen ødelægge, ikke engang emsige kontrollører. Og endelig kunne Falk blive hyldet.