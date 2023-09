Der findes næppe fodboldfans, som er meget mere passionerede end de tyrkiske.

Dagen før den første kamp i Champions League-gruppespillet mellem Galatasaray og FC København har de tyrkiske mestres tilhængere forsøgt at lægge pres på danskerne gennem de sociale medier.

Men til forskel fra sidste år, hvor FC København slog Trabzonspor ud af kvalifikationen, har nogle af Galatasarays fans forsøgt med en anderledes taktik, fortæller en undrende Rasmus Falk, da B.T. spørger ham.

»Jeg har fået lidt. Men jeg har også fået nogle meget rare beskeder denne gang. Det har undret mig lidt. I Trabzon var der lidt mere at snakke om ved middagsbordet. Det er ikke gået så vidt for sig, som det gjorde dér,« siger en overrasket Rasmus Falk, som afslører detaljen i en af teksterne i indbakken:

Galatasarays fans har prøvet nye metoder på sociale medier.

»Jeg fik en besked om, at jeg skulle nyde det, og at jeg skulle gemme mine styrker til Bayern München. 'God kamp i morgen.' Så det var en venlig besked,« siger han med et grin.

Rasmus Falk holdt sig fra at svare på beskeden.

»Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg så den, og jeg smilte, da jeg så den.«

Onsdag vil han skulle ignorere langt flere tyrkiske fans, når over 50.000 ellevilde Galatasaray-tilhængere tropper op på RAMS Park for at skubbe holdet frem til et godt resultat mod FC København.

»Man opdager det. Vi opdager også, når der er 35.000 mennesker i Parken, og der er en fantastisk stemning, og de skaber en fantastisk kulisse. Vi fik også en wow-følelse i Trabzon, da vi gik på banen dér, og der må jeg indrømme, at jeg også var overrasket over den kulisse, de skabte,« siger Rasmus Falk, men tilføjer så:

»Når kampen er i gang, er det ligegyldigt. Så handler det om at gøre de rigtige ting. At vinde. Men der er da forskel på at spille for nul mennesker eller 50.000. Men det kommer ikke til at ændre på, hvordan vi gør tingene,« lyder det fra FCK-stjernen, der erkender, at han kunne være bedre til at få de her store oplevelser ind under huden.

»Nogle gange er jeg måske for dårlig til at nyde tingene, fordi jeg er så nørdet i forhold til, hvad det er, vi vil i kampene, og hvor man gerne vil hen. Jeg prøver at suge det hele til mig, og så kommer jeg også til at nyde det hele i morgen, hvis vi får et resultat, vi er tilfredse med.«

Gør FC København det, er det ikke for sent at svare Galatasarays venlige fans i indbakken.