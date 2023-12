FCK har rykket sig de seneste syv år, mener Rasmus Falk, som onsdag kan runde 300 kampe for klubben.

Selv om han i en årrække har været blandt Superligaens største profiler, har Rasmus Falk aldrig spillet fodbold for en klub uden for Danmarks grænser.

Til gengæld kan han onsdag aften prale af at nå en stor milepæl, når han efter alt at dømme kommer på banen i Champions League-opgøret mod Bayern München til sin kamp nummer 300 for FC København.

Den 31-årige fynbo tog fra OB til hovedstaden i 2016, da den daværende træner Ståle Solbakken hentede ham. Siden har han set klubben gennemgå en mærkbar udvikling.

- FC København har været på en fed rejse i den tid, jeg har været i klubben. Klubben er et helt andet sted i dag, end dengang jeg kom.

- Men det er stadig de samme dyder, der tæller, og de samme resultater, man stræber efter. Vi har været lidt bedre til at få dem kontinuerligt i Europa de senere år, siger han.

Da den nuværende chef Jacob Neestrup på tirsdagens pressemøde forsøgte at understrege, hvor sultne københavnerne er efter endnu et dansk mesterskab, vendte han sig mod Falk og sagde:

- Hvor mange mesterskaber er det, du har? To-tre?

Rasmus Falk blev hentet til FCK af Ståle Solbakken i 2016.

Til det svarede Falk med et stort smil: "Fire".

Spilleren med det karakteristiske lange hår begyndte karrieren som angriber, men er gradvist rykket længere tilbage på banen.

Under Solbakken blev Falk rykket ind som central midtbanespiller, og på den position har han stort set været fast mand siden.

- Det er selvfølgelig stort for mig personligt at have spillet så mange kampe for FC København. Det er en ære, hver gang jeg får lov til det, siger han.

Jubilæet skal nu markeres på mægtige Allianz Arena med op til 75.000 tilskuere på lægterne.

- Jeg ved, at det kun bliver en fed oplevelse, hvis vi leverer en kamp, vi kan være stolte af. Det er der, vores mindset er.

- Uanset om det er kamp nummer 300 eller 25, ved jeg, at det er præstationen, der kommer til at afgøre det, siger Falk.

I onsdagens kamp kan angriberen Andreas Cornelius desuden spille sin kamp nummer 200 for FCK.

