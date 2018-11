Da Rasmus Falk skiftede fra OB til FCK, havde han ikke forudset, at han skulle spille centralt på midtbanen.

Rasmus Falk blev hentet til FC København fra OB i sommeren 2016, og dengang havde den vævre kantspiller ikke troet, at han skulle spille på den centrale midtbane hos københavnerne.

Det fortæller Falk før torsdagens Europa League-kamp ude mod Slavia Prag.

- Hvis du havde spurgt mig for to år siden, da jeg kom til FCK, om jeg lå og spillede på den centrale midtbane for dem, så havde jeg nok ikke set det komme.

- Men det er faldet sådan ud, at jeg har været glad for det. Jeg kan godt lide at være på bolden, og derinde har man den meget, siger Falk.

FCK-træner Ståle Solbakken kaster Falk lidt rundt på pladserne, og det kan godt være forvirrende. Men det tager han med.

- Først og fremmest handler det om at spille fodbold, og det gør jeg heldigvis rigtig meget. Jeg lever fint med at spille forskellige positioner.

- Selvfølgelig er det en stor omvæltning, hvis jeg hele tiden bliver rykket rundt, men nogle gange må man også tænke ud over sig selv på et fodboldhold og spille, hvor det er bedst for holdet.

- Min styrke er at skabe overtal og sætte mine holdkammerater op, og det synes jeg, at jeg er lykkedes med inde på den centrale midtbane, siger Falk.

At være i stand til at spille på flere positioner gør det også nemmere for Falk hele tiden at være fast mand på holdet.

- Jeg har været stamspiller, fra jeg kom. Så ved jeg godt, at vi har spillet mange kampe i klubben, og der bliver roteret lidt.

- Men den helt store forskel er nok, at jeg har spillet størstedelen af kampene på en tilbagetrukket plads på midtbanen i stedet for kanten.

- Jeg har spillet primært som central midtbanespiller, og det har været godt og udviklende for mig. Det har også været udfordrende for mig, forklarer han.

Falk skal sammen med resten af FCK-holdet spille udekampen mod Slavia Prag torsdag klokken 21. Enten på kanten eller centralt.

/ritzau/