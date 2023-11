Der gik et chok gennem hele stadion, da Bas Dost kollapsede på banen.

I de sidste minutter af opgøret mellem NEC Nijmegen og AZ Alkmaar i søndags drattede den rutinerede angriber om midt på banen uden spillere i næheden.

Den 34-årige spiller måtte genoplives på banen og blev ført på hospitalet, hvorfra han delte opløftende nyt.

Men nu viser det sig, at Bast Dost lider af hjertemuskelbetændelse - også kaldt myokardis - og det tvinger hollænderen til at holde en pause.

»Der kan være mange grunde til, at man får betændelse i hjertet, og konsekvenserne kan være alvorlige, men jeg var heldig, at jeg blev genoplivet på banen,« siger Bas Dost til NEC Nijmegens hjemmeside.

»For nu vil jeg tage en pause fra fodbold og bruge den kommende tid med min familie. (...) Alle ved, at jeg kommer til at savne fodbold. Mest af alt mine kollegaer, men også fans, træning og atmosfæren på fodboldstadions. Det nyder jeg virkelig.«

»Men nu er det tid til at passe på mig selv og hvile mig. Jeg regner ikke med noget som helst lige nu - kun på at komme mig sammen med min familie.«

Bas Dost påpeger desuden selv, at hans hjertebetændelse intet har at gøre med nogen som helst form for vaccination.

Han har tørnet ud for klubber som Wolfsburg, Sporting Portugal og Eintracht Frankfurt.