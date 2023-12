Tom Lockyer blev onsdag udskrevet fra hospitalet, hvor han har været indlagt, siden han faldt om lørdag.

Luton-anfører Tom Lockyer er udskrevet fra hospitalet, efter han i lørdagens Premier League-kamp mod Bournemouth efter 59 minutters spil faldt om med hjertestop.

Det skriver Luton på sin hjemmeside.

Lockyer har fået indopereret en ICD-pacemaker. Christian Eriksen fik en lignende, efter at han kollapsede i EM-kampen mod Finland i 2021.

Den første spiller til at løbe hen til Lockyer var Bournemouths Philip Billing. Den danske midtbanespiller gjorde vilde fagter og tilkaldte lægehjælp.

- Klubben, Tom Lockyer og hans familie vil benyttede lejligheden til at gentage vores dybfølte tak til alle i Bournemouth, klubbens tilhængere, ledere og særligt den medicinske stab og Philip Billing, der var den første til at nå Tom på banen og tilkalde assistance, skriver Luton.

Lørdag oplyste Luton, at Lockyers tilstand var stabil. I søndags meddelte Luton, at anføreren stadig var indlagt på hospitalet for at blive skannet og undersøgt nærmere.

Onsdag er Lockyer så blevet udskrevet og skal nu påbegynde en genoptræningsperiode i sit eget hjem.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) har besluttet, at kampen mellem Bournemouth og Luton skal spilles forfra fra start til slut på en endnu ikke fastsat dato.

Stillingen var 1-1, da kampen blev afbrudt i weekenden.

/ritzau/