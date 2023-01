Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Carit Falch er tilbage i job som cheftræner.

Som B.T. kunne afsløre allerede 14. december, var han tæt på at være ny mand i spidsen for Fremad Amager, og onsdag bekræftede klubben så aftalen frem til sommer 2025.

Carit Falch, som har fortalt, at han afviste Sønderjyske, fordi Fremad Amager kom ind i billedet, sætter sig i sædet i 1. divisionsklubben med stor glæde.

»Jeg blev kontaktet med et rigtigt spændende projekt, som med det samme talte til de helt rigtige ting i mig, så det er i høj grad et valg med hjertet – men også med hjernen,« siger Carit Falch og tilføjer:

»Fremad Amager er en klub for mig i et af mine barndomskvarterer. Jeg er halvblods amagerkaner. En rigtig fodboldklub med en lang historie – og en lidelseshistorie. Jeg kan godt lide klubber og mennesker med ar på krop og sjæl.«

»Det giver karakter og dybde. Og så er det en klub med rigtig mange fantastiske fans – og generelt rigtig mange derude med klubben dybt i hjertet – og et stort yderligere fanpotentiale. Heriblandt også et lokalt ejerskab og en sportslig ledelse med en rigtig god plan for klubben.«

Fremad Amager indtager inden forårssæsonen niendepladsen i 1. division med kun tre klubber under sig, og han insisterer på, at trods en risiko for, at klubben kan komme i nedrykningsfare, skal holdet ud og angribe resten af sæsonen med offensiv fodbold.

»Vi skal have en spillestil, hvor man gerne vil spille den form for fodbold, som jeg står for, med pres og chanceskabende fodbold,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror på, at det, som mangler, er et hold, som fans og resten af klubben kan identificere sig med og være stolte af – som spiller god fodbold og får den sportslige succes – så tror jeg, det hele tænder af herude. Det glæder jeg mig helt vildt til at hjælpe med og være en del af,« lyder det fra Falch, der ser et stort potentiale i hele Fremad Amager.



»Vi har et spændende akademi i rivende udvikling, som vi skal skabe et tæt samarbejde og sammenhæng med. Og det er et meget ambitiøst projekt.«

»Jeg var ikke gået ind i klubben, hvis jeg ikke mente, her var et stort potentiale for at vokse. Det er ikke vigtigst for mig, hvor vi er lige nu, og hvor mange som har fejlet i forsøget. Men der skal være en god plan, som jeg tror på og mulighed for at løfte overliggeren, og det er der i Fremad Amager nu.«