Det europæiske fodboldforbund, Uefa, kan straffe forbund eller klubber med pointfratagelse eller udelukkelse.

I Uefas disciplinære regelsæt bliver det beskrevet i Artikel 14, hvordan forbundet kan straffe klubber eller medlemslande, såfremt der er tale om blandt andet racisme.

* Første forseelse: Stadion bliver delvist lukket.

* Anden forseelse: Man får en bøde på 50.000 euro, og man skal spille en kamp for lukkede døre.

* Fortsatte forseelser: Her skal man fortsat spille for lukkede døre. Man kan risikere at blive straffet med pointfratagelse, blive taberdømt og/eller blive udelukket fra turneringer.

* Hvis kampen bliver stoppet af dommeren på grund af racistiske tilråb, bliver holdet taberdømt.

Kilde: Uefas disciplinære regler.

