16-årige Jeppe Kjær kan både kalde sig Ajax-spiller og historiens yngste debutant og målscorer i Superligaen.

AC Horsens-spilleren Jeppe Kjær, som fredag blev solgt til Ajax, blev i den forgangne sæson Superligaens yngste målscorer i historien.

Det skete, da den 16-årige midtbanespiller efter syv minutter bragte Horsens foran med 1-0 i opgøret hjemme mod Hobro i nedrykningsspillets pulje 2.

Kjær var nøjagtig 16 år og 129 dage, og dermed overgik Horsens-talentet den tidligere Vejle-spiller Mads Beierholm, der var 16 år og 263 dage, da han i 2001 scorede i et opgør mod Esbjerg.

Jeppe Kjær blev tidligere på sæsonen Superligaens yngste spiller nogensinde, da han 1. marts som indskifter fik debut på sin 16 års fødselsdag i en kamp mod Randers FC.

Her er et overblik over de ti yngste målscorere i Superligaens historie:

1. Jeppe Kjær (AC Horsens), 16 år og 129 dage (8. juli 2020).

2. Mads Beierholm (Vejle), 16 år og 263 dage (5. august 2001).

3. Kenneth Zohore (FC København), 16 år og 272 dage (30. oktober 2010).

4. Kenni Sommer (Silkeborg), 17 år og 43 dage (14. september 1991).

5. Nikolai Laursen (Brøndby), 17 år og 66 dage (26. april 2015).

6. Mohamed Daramy (FC København), 17 år og 83 dage (31. marts 2019).

7. Morten "Duncan" Rasmussen (AGF), 17 år og 105 dage (16. maj 2002).

8. Nicolai Baden Frederiksen (FC Nordsjælland), 17 år og 149 dage (14. oktober 2017).

9. Adam Sørensen (Lyngby), 17 år og 183 dage (13. maj 2018).

10. Lucas Andersen (AaB), 17 år og 243 dage (13. maj 2012).

Kilder: Superstats.dk og Ritzau.

/ritzau/