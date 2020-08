Først mandag beslutter Uefa, om det er Klaksvik eller Bratislava, der to dage senere skal møde Young Boys.

Trods stor usikkerhed forbereder de færøske mestre fra KI Klaksvik sig på at møde schweiziske Young Boys i næste uge i anden kvalifikationsrunde til Champions League.

Kampen foregår onsdag aften i Bern, men der er dog lige et problem; det færøske hold er endnu ikke gået videre til anden kvalifikationsrunde.

Først mandag - samme dag som holdet skal rejse til Schweiz - får klubben af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at vide, om holdet tilkendes en skrivebordssejr over Slovan Bratislava.

Fredag aften skulle Klaksvik på hjemmebane have mødt Bratislava, men få minutter før kampstart blev opgøret aflyst, da en person fra Bratislava-holdet var testet positiv for coronavirus.

Klaksviks formand Tummas Lervig fortæller, at Uefa har bedt både Klaksvik og Bratislava om at holde sig klar.

- Der er endnu ikke taget nogen beslutning om, hvem der har vundet kampen.

- Det er derfor uvist, om vi er kommet videre i Champions League-kvalifikationen.

- Vi har fået besked på, at sagen vil blive hastebehandlet af Uefas disciplinærkomité mandag morgen, siger Tummas Lervig.

Skrivebordsdommen fra Uefa kommer med så kort varsel, at det giver en del udfordringer for det færøske mesterhold, hvis Klaksvik to døgn senere skal stå klar til kamp i Bern.

Tummas Lervig fortæller, at klubben har anmodet om at rykke det mulige møde Young Boys til torsdag. Det er dog blevet afvist, da Young Boys om søndagen skal spille pokalfinale i Schweiz.

- Det er en utrolig vanskelig situation for os, siger formanden.

- Vi får først besked mandag, hvor vi også skal flyve. Inden da skal vi have coronatestet alle, og vi skal have fundet et fly. Vi er ikke FC København, men bare amatører, siger han.

Situationen har endda fået et ekstra tvist, efter at Uefa ifølge Tummas Lervig på sin hjemmeside tilkendte Klaksvik en 3-0-sejr over Bratislava.

- Det var en fejl, og det har Uefa også skrevet til os.

- Alle vores tilhængere hylede ellers op om, at vi havde vundet. Men det har vi ikke. Det er en meget speciel situation, forklarer formanden.

Han tilføjer, at Klaksvik bør få tilkendt en 3-0-sejr, hvis Uefa skal efterleve forbundets egne protokoller.

