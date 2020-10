Håkan Ericson vil gøre færingerne stolte, og derfor stiller han i stærkeste opstilling i test mod Danmark.

Onsdagens fodboldlandskamp mod Danmark har stor betydning for Færøerne. Selv om der ikke står point på spil, er spillerne på det færøske landshold topmotiverede til at yde en stor indsats mod storebroren i rigsfællesskabet.

For mens en del af Kasper Hjulmands plan i onsdagens testkamp er at skåne nøglespillere før vigtige Nations League-kampe i de følgende dage, kommer Færøerne i stærkeste opstilling og ser kampen som en turneringskamp, selv om færingerne også selv har to Nations League-kampe på programmet.

Det siger landstræner Håkan Ericson på et pressemøde forud for testkampen i Herning.

- Mod en anden modstander havde vi tænkt mere på at rotere på holdet. Jeg forsøger at tage hensyn, til den kraft som findes på holdet og i det færøske samfund.

- Det er en vigtig kamp, som man har ventet på i mange år, og derfor vil jeg give det færøske folk og spillerne muligheden for noget stort ved at stille op så stærkt, som vi kan. Så må vi se, om vi skifter ud senere i løbet af kampen, men som udgangspunkt ser vi på kampen som en turneringskamp, siger Ericson, der selv er svensker.

Landsholdsanfører Hallur Hansson, der til daglig også er kaptajn i superligaklubben AC Horsens, har set frem til kampen i månedsvis. Det er første gang i 20 år, at de to nationer mødes i en A-landskamp.

Oprindeligt skulle kampen være spillet i marts, men den blev rykket på grund af coronapandemien.

- Vi ser frem til en kamp mod et stærkt dansk hold. Vi skulle have spillet for seks måneder siden, og vi har ventet ivrigt på at kunne spille kampen. Det er en speciel kamp for os.

- Det er ikke noget særligt, kun fordi vi er spillere, der spiller i Danmark eller har spillet i Danmark. Færøerne er en del af Danmark, og det betyder noget særligt at spille den kamp.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det bare er en træningskamp for os, for den betyder lidt mere. Jeg ved ikke, om de danske spillere har det på samme måde. Men vi vil gerne ud at vise, at vi kan være med og få et godt resultat, siger Hallur Hansson.

Spørgsmål: Hvad er et godt resultat?

- Så længe man har en rigtig god følelse efter kampen i morgen, og man har gjort, hvad man kan, så er jeg tilfreds. Jeg kommer ikke til at sige, at vi skal vinde eller dit og dat, siger Hansson.

Lørdag spiller Færøerne hjemme mod Letland i Nations League, mens Andorra kommer på besøg tre dage senere. Færøerne ligger nummer 107 på verdensranglisten, hvor Danmark er nummer 16.

