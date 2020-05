Fra anden spillerunde i den forestående weekend vil der igen være åbent for tilskuere til fodbold på Færøerne.

I den forgangne weekend fik den færøske fodboldliga stor opmærksomhed, da sæsonen blev indledt, mens stort set alle andre ligaer i Europa stadig er på pause på grund af coronapandemien.

Det skete uden tilskuere på tribunerne, men det bliver der lavet om på allerede fra den kommende weekend.

Torsdag gav den færøske lagmand, Bárður á Steig Nielsen, nemlig grønt lys til, at sportsarrangementer igen må afvikles med publikum.

Det skriver blandt andet det færøske medie KVF.

Der vil komme retningslinjer for, hvilke forholdsregler man skal tage for at minimere smitterisikoen.

Færøerne har ikke registreret et eneste corona-relateret dødsfald, og i weekenden var der ikke længere registeret smittede.

En række europæiske fodboldligaer skal til at blive genoptaget i den kommende tid, men det bliver uden tilskuere.

Bundesligaen genstarter på lørdag, Superligaen følger efter 28. maj.

/ritzau/