Trods udbruddet af coronavirus sætter Færøerne gang i sæsonen i den hjemlige fodboldliga om under to uger.

Som et af de første lande i Europa har Færøerne tænkt sig at påbegynde den hjemlige fodboldturnering 9. maj.

Det fortæller Det Færøske Fodboldforbund mandag ifølge AFP.

På grund af udbruddet af coronavirus har den færøske liga ligget stille, og der vil kun blive spillet kampe for lukkede døre til at begynde med.

- Den færøske turnering starter lørdag 9. maj. Men i de første par kampe vil det være uden tilskuere, siger Hans Erik Danielsen, en talsmand fra forbundet, til AFP.

Det er endnu ikke afklaret, hvor mange kampe der skal spilles uden tilskuere.

Ti klubber dyster i den bedste færøske række, som oprindeligt skulle være begyndt i starten af marts med afslutning i november.

Færøerne har en befolkning på lidt over 51.000 indbyggere, og der er registreret 187 smittetilfælde.

Færøerne er ifølge AFP også registreret for at have raskmeldt 180 personer, der har været smittet.

Grænserne til Færøerne blev lukket i midten af marts, og der blev også indført en række andre tiltag for at forhindre smitte.

Det betød, at blandt andet skoler lukkede ned. Skolerne er dog gradvist åbnet igen siden 20. april.

Tilskuerrekorden i landet er en landskamp mellem Færøerne og Malta i 1998. Dengang var der 6642 tilskuere til stede.

/ritzau/